Box Office Usa, esordio da 150 milioni per Jurassic World 2

Di Federico Boni domenica 24 giugno 2018

Gli Incredibili 2 inseguono Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Primato immediatamente conquistato per Jurassic World: il Regno Distrutto, uscito venerdì nei cinema d'America e in grado di incassare 150 milioni di dollari al debutto. Lontanissimo l'esordio del 2015, quando il primo Jurassic World ne incassò addirittura 209. Critiche amare nei confronti della pellicola di J.A. Bayona, costata 170 milioni e arrivata ai 711,501,000 dollari worldwide. Cadrà il muro del miliardo? Certamente sì.

Ottima tenuta e altri 80 milioni di dollari in tasca per Gli Incredibili 2, arrivato alla straordinaria cifra di 350,374,6900 dollari incassati in 10 giorni di programmazione. Mostruosa Disney/Pixar. Chi ha sfondato il muro dei 100 milioni è Ocean’s 8, con la comedy Tag arrivata ai 30, Deadpool 2 ai 304 (707.2 in tutto il mondo), Solo: A Star Wars Story ai 202 (353 worldwide) e l'horror Hereditary ai 35. Chiusura di chart con i 15 milioni di Superfly, i 4 di Won’t You Be My Neighbor? e i 670 di Avengers: Infinity War, da ben 9 settimane in chart (2,030,666,449 dollari d'incasso in tutto il mondo).

Weekend di coppia, il prossimo, grazie alle uscite della comedy Uncle Drew e dell'attesissimo Soldado, sequel di Sicario diretto dal nostro Stefano Sollima.