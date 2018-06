Spider-Man Homecoming 2: Tom Holland rivela il titolo ufficiale del sequel (video)

Di Pietro Ferraro domenica 24 giugno 2018

Tom Holland rivela in un video su Instagram che "Spider-Man: Far From Home" è il titolo ufficiale di "Spider-Man Homecoming 2".

L'attore Tom Holland ha colpito ancora e ha svelato sui social media il titolo della prossima puntata della serie Spider-Man che uscirà la prossima estate. Holland ha rivelato che il sequel Spider-Man: Homecoming sarà intitolato Spider-Man: Far From Home.

Tom Holland non è nuovo a rivelazioni "accidentali" sui film Marvel. Un paio di mesi fa l'attore ha rivelato il finale di Avengers: Infinity War ad un pubblico che non aveva ancora visto il film. Questa abitudine di Holland a parlare un po' troppo ha portato Marvel ad affiancarlo spesso con un co-protagonista nelle sue interviste, onde bloccare il ragazzo nei suoi momenti di entusiasmo incontrollato.

Sempre a seguito di queste fughe d'informazioni la produzione di "Avengers: Infinity War" ha fornito a Tom Holland solo alcune pagine della sceneggiatura. Sembra che Holland abbia ammesso che a volte sul set non sapeva nemmeno cosa stava succedendo nel film o con chi stesse combattendo, semplicemente perché i registi non volevano altre fughe di notizie.

Vista la fama di Holland come "spoileratore" seriale è molto probabile che stavolta la "rivelazione" di Tom Holland del titolo di "Spider-Man: Far From Home" sia avvenuta con il benestare di Marvel e Sony.

Per quanto riguarda il titolo stesso, "Spider-Man: Far From Home" oltre ad una furba assonanza con il titolo del film precedente, si adatta perfettamente anche alla descrizione del film fatta dal Presidente di Marvel Studios, Kevin Feige. Alla domanda su come il secondo film di Spider-Man sarebbe stato diverso, Feige ha spiegato che avrebbe portato Peter Parker fuori da New York e in giro per il mondo. Una location confermata finora è Londra.











Fonte: Tom Holland