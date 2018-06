Stasera in tv: "Nome in Codice: Broken Arrow" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 25 giugno 2018

Rete 4 stasera propone "Nome in codice: Broken Arrow", film d'azione del 1996 diretto da John Woo e interpretato da John Travolta e Christian Slater.





Cast e personaggi

Christian Slater: Capitano Riley Hale

John Travolta: Maggiore Vic Deakins

Samantha Mathis: Terry Carmichel

Delroy Lindo: Colonnello Max Wilkins

Frank Whaley: Giles Prentice

Bob Gunton: Pritchett

Jack Thompson: Presidente dello staff

Howie Long: Kelly

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Maggiore Deakins

Stefano Benassi: capitano Hale

Liliana Sorrentino: Terry

Glauco Onorato: colonnello Wilkins





La trama

"Broken Arrow" è il termine usato per descrivere un dispositivo nucleare andato perduto. Il maggiore Vic Deakins (John Travolta) e il capitano Riley Hale (Christian Slater), piloti dell'aviazione degli Stati Uniti, sono assegnati ad un'esercitazione segreta a bordo di un B-3 Stealth Bomber (una versione fittizia del bombardiere stealth B-2 Spirit) con due bombe nucleari B83 a bordo. Dopo aver evitato con successo i radar dell'Air Force, Deakins aggredisce Hale e lo espelle dall'aereo. Deakins sgancia quindi le bombe senza farle esplodere e riferisce che è stato Hale a rubarle. Poi abbandona l'aereo, lasciandolo precipitare. Scopriremo che Deakins e un manipolo di mercenari hanno in programma di ricattare il governo degli Stati Uniti con la minaccia di far detonare le testate in un'area popolata. Nel frattempo Hale, sopravvissuto all'espulsione e finito in un parco naturale, convince una ranger locale (Samantha Mathis) ad aiutarlo a rintracciare Deakins per fermarlo.





Il nostro commento

Nome in codice: Broken Arrow è la seconda produzione hollywoodiana del regista di culto John Woo, dopo l'esordio con Senza tregua, film che all'epoca vide Woo scontrarsi con i produttori che rimaneggiarono pesantemente la pellicola che vedeva protagonista Jean-Claude Van Damme.

In "Nome in codice: Broken Arrow" John Travolta approccia un ruolo da "villain" in un mix di ironia e istrionismo che funziona a dovere, A Christian Slater tocca invece il ruolo dell'eroe che arriva a salvare la situazione, ma il carisma del co-protagonsita / antagonista lo mette inesorabilmente in ombra.

John Woo con questo secondo film è ancora in cerca di un equilbrio tra il suo stile di cineasta indipendente e gli stilemi del cinema hollywoodiano, e anche stavolta il film sarà rimaneggiato dai produttori in fase di montaggio, per un risultato finale che diverte, intrattiene ma non conquista. Woo raggiungerà la perfezione con il successivo Face/Off che lo vedrà collaborare ancora con John Travolta.





Curiosità



Il regista John Woo inizialmente voleva che Hale (Christian Slater) morisse durante il film.



A John Travolta è stata data la possibilità di interpretare Deakins o Hale nel film. L'attore ha scelto l'antagonsita Deakins.



Christian Slater ha fatto quasi tutte le sue scene di stunt.



Il termine"Broken Arrow" non viene effettivamente utilizzato per riferirsi al furto, perdita o sequestro di armi nucleari o componenti dagli Stati Uniti, che è noto invece come "Empty Quiver". Un codice "Broken Arrow" è la definizione per un incidente con armi nucleari statunitensi che non crea il rischio di una guerra nucleare.



Originariamente il personaggio di Howie Long doveva essere ucciso molto prima nel film, ma quando i dirigenti di Fox hanno visto i giornalieri, hanno amato la sua interpretazione e il suo ruolo è stato ampliato in modo da poter essere nell'intero film.



Samantha Mathis ha chiesto all'amica Sandra Bullock suggerimenti per affrontare le scene d'azione. Bullock le disse di canticchiare il tema di James Bond prima di ogni ripresa.



Come preparazione per il suo ruolo in questo film, Christian Slater ha smesso di fumare.



Oliver Wood era stato scelto come direttore della fotografia del film, ma non era in grado di accettare il lavoro a causa della frattura alla caviglia che aveva subito durante le riprese di Corsari (1995). Fu sostituito da Peter Levy (che lo aveva anche sostituito in "Corsari"). Il regista John Woo in seguito scelse Wood anche per Face / Off - Due facce di un assassino (1997).



Proprio come Senza tregua, il primo film american di John Woo (1993), anche questo film ha sofferto di problemi con i tagli forzati e interferenze dello studio e problemi di censura causati dalla MPAA. Secondo alcune fonti, l'interferenza dello studio su questo film è stata persino più prevaricante di quella su Senza tregua (1993).



Samantha Mathis interpreta Terry Carmichael, l'interesse amoroso del personaggio di Christian Slater, Riley Hale. Carmichael ha anche interpretato l'interesse amoroso del personaggio di Slater nel film Pump Up the Volume - Alza il volume (1990). I due attori hanno anche doppiato personaggi che erano "romanticamente coinvolti" nel film FernGully - Le avventure di Zak e Crysta (1992).



In un'intervista Halle Berry ha ricordato che i produttori l'hanno rifiutata per il ruolo di Terry Carmichael e le hanno detto "non ci sono i ranger del parco neri".



Christian Slater ha rifiutato un ruolo in Assassins (1995) per lavorare con il regista John Woo.



Il montaggio precedente di John Woo era di due ore e caratterizzato da più sviluppo dei personaggi e più violenza nelle scene d'azione.



John Travolta e John Woo sono diventati amici stretti durante le riprese.



A Helen Hunt è stato offerto il ruolo di Terry Carmichael, ma l'ha rifiutato a favore di Twister (1996).



I personaggi principali del film indossano orologi "Breitling Aerospace" con movimento al quarzo e cassa in titanio.



Jennifer Aniston e Lauren Holly sono state considerate per il ruolo della ranger del parco Terry Carmichael.



Nella miniera, l'arma utilizzata da Deakins è una Ruger AC556K.



Per le loro scene di combattimento, Christian Slater e John Travolta si sono allenati con l'ex campione di boxe Carlos Palomino.



La pistola usata da Vic Deakins è una Beretta 93R di terza generazione.



Samantha Mathis è l'ex fidanzata di Christian Slater.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 150.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer e del chitarrista Duane Eddy.

e del chitarrista Duane Eddy.

Una parte della partitura composta da Hans Zimmer per il film è stata utilizzata anche in Scream 2 (1997).



TRACK LISTINGS:

1. Brothers

2. Secure

3. Stealth

4. Mine

5. Nuke

6. Greed

7. Hammerhead

8. Broken Arrow