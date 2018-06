Spider-Man 2: Kevin Feige conferma il titolo "Spider-Man: Far From Home"

Di Pietro Ferraro lunedì 25 giugno 2018

Il capo di Marvel Studios conferma "Spider-Man: Far From Home" come titolo ufficiale di "Spider-Man: Homecoming 2".

Spider-Man: Far From Home è il ​​titolo ufficiale del sequel di Spider-Man: Homecoming. Dopo il debutto in Captain America: Civil War, il nuovo Spider-Man di Tom Holland ha convinto ed entusiasmato i fan. Il suo film solista è stato un grande successo, quindi Sony e Marvel non hanno perso tempo nell'annunciare un sequel che uscirà subito dopo Avengers 4.

Dopo l'annuncio ieri del titolo ufficiale, rivelato da Tom Holland con un video su Instagram, ora Cinema Blend ha parlato con il presidente di Marvel Studios Kevin Feige durante la promozione dell'imminente Ant-Man and The Wasp chiedendogli del titolo "Spider-Man: Far From Home". Feige ha confermato che si tratta del titolo ufficiale del sequel di "Homecoming", aggiungendo un accenno al fatto che questo titolo ha molteplici significati.

[È] simile [a Spider-Man: Homecoming]. Non dirò quali sono i significati, ma ci piace quel titolo perché, come Homecoming, è pieno di significati alternativi. E ci è piaciuto continuare la cosa 'Home', con il piccolo simbolo di Spidey nella 'Home'.

Per quanto riguarda i molteplici significati di "Far From Home / Lontano da casa", il significato più palese è il respiro internazionale del sequel che fruirà di location in giro per il mondo tra cui Londra. In attesa di "Spider-Man: Far From Home" e "Avengers 4", ricordiamo che il 14 agosto arriva nei cinema italiani "Ant-Man and The Wasp".

Fonte: Cinema Blend