Modalità Aereo, Fausto Brizzi torna sul set con Paolo Ruffini e Lillo

Di Federico Boni lunedì 25 giugno 2018

Scaricato dalla Warner dopo le accuse di molestie sessuali di fine 2017, Fausto Brizzi ritrova il set grazie a Luca Barbareschi.

Poveri ma Ricchissimi, Fausto Brizzi escluso dalla promozione - uscita confermata il 14 dicembre Warner Bros ha annunciato che Fausto Brizzi non prenderà parte alla promozione di Poveri ma Ricchissimi, confermato in sala il 14 dicembre. Travolto dallo 'scandalo molestie' nel pieno della promozione di Poveri ma Ricchissimi, Fausto Brizzi si appresta a tornare sul set grazie a Luca Barbareschi, che aveva precedentemente annunciato il suo ingaggio per 4 film in esclusiva in 3 anni.

Modalità aereo il titolo del primo, scritto a quattro mani con Paolo Ruffini, protagonista insieme a Pasquale 'Lillo' Petrolo. Intervistato dall'ANSA, Barbareschi è così entrato nei dettagli.

«Brizzi è un talento, pieno di idee, di ambizione e capacità. Sarà sul set a metà agosto con il nuovo film, “Modalità aereo”».

Fatto fuori dalla promozione del 'suo' Poveri ma ricchissimi, Brizzi venne scaricato dalla Warner a fine 2017, dopo la pioggia di accuse di molestie venuta a galla grazie ad un'inchiesta de Le Iene. A riportarlo sul set, tra le inevitabili polemiche, Luca Barbareschi, dal 2015 direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma.