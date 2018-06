Stasera in tv: "Le Regole del Caos" su Canale 5

Canale 5 stasera propone Le regole del caos (A Little Chaos), commedia drammatica del 2014 diretto da Alan Rickman e interpretato da Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, Helen McCrory e Stanley Tucci.





Cast e personaggi

Kate Winslet: Sabine De Barra

Matthias Schoenaerts: André Le Notre

Alan Rickman: Re Luigi XIV

Helen McCrory: Madame Le Notre

Stanley Tucci: Filippo I di Borbone-Orléans

Jennifer Ehle: Madame De Montespan

Rupert Penry-Jones: Duca Antoine Di Lauzun

Steven Waddington: Duras

Paulina Boneva: Market

Danny Webb: Moulin

Pauline Moran: Ariane

Cathy Belton: Louise

Paula Paul: Madame Elizabeth Charlotte

Morgan Watkins: Luc

Jamie Bradley: Du Vasse

Lois Wright: Marie-Claire

Carolina Valdés: Regina Maria Teresa

Adam James: Philippe

Phyllida Law: Suzanne

Henry Garrett: Vincent

Adrian Scarborough: Daniel La Vielle

Adrian Schiller: Jean Risse

Alistair Petrie: De Ville

David Foxxe: Monsieur De La Quintinie

Kirsty Oswald: Francoise

Robin Hooper: Musicista

John Wark: Musicista

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Sabine De Barra

Gianfranco Miranda: André Le Notre

Dario Penne: Re Luigi XIV

Laura Romano: Madame Le Notre

Marco Mete: Filippo I di Borbone-Orléans

Francesca Fiorentini: Madame De Montespan

Vittorio De Angelis: Duca Antoine Di Lauzun

Angelo Maggi: Duras

Ambrogio Colombo: Moulin

Anna Cugini: Louise

Maura Cenciarelli: Madame Elizabeth Charlotte

Edoardo Stoppacciaro: Luc

Luca Mannocci: Du Vasse

Arianna Vignoli: Marie-Claire

Ilaria Latini: Regina Maria Teresa

Alessio Cigliano: Philippe

Graziella Polesinanti: Suzanne

Riccardo Niseem Onorato: Vincent

Enzo Avolio: Daniel La Vielle

Gerolamo Alchieri: Jean Risse

Roberto Draghetti: De Ville

Paolo Lombardi: Monsieur De La Quintinie

Valentina Favazza: Francoise

Luigi Ferraro: Musicista

Franco Mannella: Musicista

Alessandra Korompay: Dama di Corte





Trama e recensione

Anno 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), donna volitiva e talentuosa, lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Finché un giorno riceve un invito inaspettato: Sabine è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV (Alan Rickman). Se, al primo incontro, l’artista della corte di Re Sole André Le Notre (Matthias Schoenaerts) appare disturbato e indispettito dall’occhio attento di Sabine e dalla sua lungimirante natura, alla fine sceglie proprio lei per realizzare uno dei giardini principali del nuovo Palazzo di Versailles. Malgrado – e forse proprio grazie – al poco tempo a disposizione, il valore della ricerca artistica individuale di Sabine, del suo “little chaos” sarà presto riconosciuto anche da Le Notre. Così, nel periodo concessole, per progettare e realizzare la sala da ballo all’aperto di Rockwork Grove, Sabine ha modo di sperimentare e conoscere da vicino le piccole e grandi rivalità di corte e di addentrarsi nell’intricata rete di regole ed etichette. Sfidando le differenze di genere e di classe, con grande sorpresa Sabine riesce a entrare addirittura in contatto con il Re, e a guadagnare la fiducia di Philippe, suo fratello (Stanley Tucci). Mentre cerca di fare i conti con una tragedia che prepotentemente riemerge dal passato, i rapporti personali e professionali tra André e Sabine regalano a entrambi comprensione, creatività e appagamento.

Curiosità



Il film segna la seconda prova da regista dell'attore Alan Rickman (1946 – 2016) dopo l'esordio L'ospite d'inverno del 1997.



La figlia di Kate Winslet, Mia, appare in una scena al Louvre. È seduta su una sedia da sola quando Sabine entra nella stanza prima che una folla di persone la segua (minuto 33:17).



Kate Winslet era incinta di tre mesi di suo figlio Bear Blaze quando ha completato le riprese. Ha annunciato la sua gravidanza a due settimane dall'inizio delle riprese.



Andre Le Nôtre ha progettato gli Champs-Élysées a Parigi.



Sebbene Le Nôtre fosse una persona reale, il personaggio di Kate Winslet Sabine è fittizio, non ci sarebbe stata una donna con una professione in quel momento. Alan Rickman ha detto di amare l'idea di "mettere un personaggio completamente fittizio nel mezzo di un pezzo di storia noto".



Alcuni dei costumi del programma televisivo I Tudors (2007) sono stati modificati e riutilizzati in questo film. La costumista Joan Bergin è stata coinvolta in entrambi i progetti.



Il vero André Le Nôtre, l'architetto paesaggista che progettò i giardini di Versailles e molti altri terreni del palazzo, aveva 25 anni in più di Luigi XIV. La durata del film che copre un anno circa comprende la morte di Maria Teresa, la regina di Luigi. Ciò accadde nel 1683, quando Luigi aveva 45 anni e Le Nôtre aveva 70 anni; A quel punto, Le Nôtre aveva lavorato nei giardini di Versailles per oltre 20 anni.



Kate Winslet durante un pausa delle riprese è andata dal co-protagonista Matthias Schoenaerts e gli ha detto che era incinta, lui si è congratulato con lei è fatto in modo di agevolare il più possibile le scene di sesso, "Era molto dolce e capace di coinvolgermi in modi che erano favorevoli al mio stato fisico ", ha detto Winslet. Schoenaerts indossava slip e calzini durante le scene.



Il film è ambientato in Francia, ma è stato girato interamente a Londra.



Kate Winslet ha girato senza controfigura la scena della caduta del suo personaggio. L'attrice era incinta, ma in quel momento non l'aveva detto a nessuno perché sapeva che non le avrebbero permesso di girare la scena.



Alan Rickman ha detto di aver visto un Matthias Schoenaerts brillante e complesso nel film francese Un sapore di ruggine e ossa (2012), e quando il suo nome gli è stato suggerito per André Le Notre, Rickman ha pensato che fosse un'idea eccellente dal punto di vista della recitazione, ma non sapeva se Schoenaerts potesse parlare inglese come il resto del cast. Rickman è stato in Belgio a girare Una promessa (2013) quando ha iniziato a guardare i video di YouTube di Schoenaerts in cui l'attore parlava un inglese perfetto con un accento americano e si sono incontrati il ​​giorno successivo. Dopo l'incontro Rickman ha chiamato il produttore Gail Egan dicendogli che Schoenaerts era decisamente il loro Le Notre.



La sceneggiatura di Alison Deegan è stata inviata ad Alan Rickman in modo che potesse prendere in considerazione la parte di André Le Notre; Alan rispose di non esserne sicuro, ma che avrebbe voluto dirigerlo. Alison aveva visto e ammirato L'ospite d'inverno (1997), così hanno iniziato a collaborare con la sua regia in mente. Successivamente il produttore Gail Egan ha chiesto a Rickman di interpretare anche il re perché era il migliore per la parte.



Questo è il secondo film di Kate Winslet e Alan Rickman insieme, il primo è Ragione e sentimento (1995).



Una scena in cui l'André Le Notre di Matthias Schoenaerts canta al banchetto è stata tagliata dalla versione americana.



Matthias Schoenaerts Jennifer Ehle e Stanley Tucci sono gli unici attori non britannici nel cast.



Il re dice a Madame De Barra che la donna che vuole sposare è molto pia, ma non è di stirpe reale o aristocratica. Questi elementi descrivono Madame de Maintenon, la seconda moglie del re, che in effetti si è sposata in segreto (come suggerito da Madame De Barra).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del copmpistore e violoncellista inglese Peter Gregson alla sua prima colonna sonora per il grande schermo.



TRACK LISTINGS:

1. Sabine

2. What Happened

3. This is Your Eden

4. The Task Ahead

5. Walking Out

6. From Paris to the Aquaduct

7. It's a Shrine

8. Travelling to Marly

9. The Sluice Gate

10. Don't Ask Me

11. When You Are Strong Enough

12. Making Love

13. Marie-Claire's Toys

14. The Music Comes From the Heavens

15. A Little Chaos

16. End Roller