Stasera in tv: "Delitto sui Pirenei: La Profezia" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 26 giugno 2018

Rete 4 stasera propone Delitto sui Pirenei: La Profezia (Meurtres à Collioure), film per la tv poliziesco del 2015 diretto da Bruno Garcia e interpretato da Helena Noguerra, Stéphane Freiss, Michel Robin e Christine Murillo.

Cast e personaggi

Helena Noguerra : Alice Castel

Stéphane Freiss : Pascal Loubet

Michel Robin : Fernand Sarda

Christine Murillo : Christine Sarda

Arnaud Bedouet : Pierre Castaldi

Olivier Cabassut : comandante Grasset

Romane Portail : Victoria

Maria Verdi : Maria Sanchez





La trama

Il cadavere di una giovane donna viene rinvenuto in una botte piena di chiodi e schegge di vetro. Questa morte rievoca la leggenda medievale di Paracols. Immediatamente i sospetti della polizia si rivolgono al marito della vittima, un noto pittore di Collioure, noto per la sua gelosia e il suo carattere violento. Alice Castel, poliziotta di Collioure, e Pascal Loubet, ufficiale della Polizia giudiziaria di Perpignan, uniscono le forze per risolvere il caso. Durante le loro indagini si rendono però conto che il caso è molto più complesso e intricato di quanto immaginassero, e che il colpevole non sarà così facile da identificare...





Curiosità