Oscar 2019: l'Academy aggiunge oltre 900 nuovi membri all'insegna della diversità

Di Pietro Ferraro martedì 26 giugno 2018

L'Academy annuncia oltre 900 nuovi membri dopo le polemiche sulla mancanza diverstità della prestigiosa istituzione degli Oscar.

Con un annuncio a sorpresa e una mossa da record, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha invitato 928 nuovi membri ad unirsi alla prestigiosa istituzione degli Oscar. Questo è in risposta alla reazione negativa e alle polemiche che l'Academy riceve regolarmente per non essere abbastanza diversificata.

Per 91 anni, l'Accademia è stata un punto di riferimento molto apprezzato nell'industria cinematografica, con molti dei suoi membri tra i più apprezzati vedi Steven Spielberg, Laura Dern, Tom Hanks, Whoopi Goldberg e Michael Giacchino, tutti attualmente "governatori" nell'Academy. Fino ad ora l'Academy contava 6.600 membri, ognuno dei quali responsabile del voto che determina i vincitori degli Oscar nel loro rispettivo ramo. Quel numero ora è salito a 7.500.

E' conduetudine dell'Academy invitare molte persone contemporaneamente ad unirsi ai propri ranghi, ma fino ad ora non erano mai state aggiunte quasi 1.000 persone. Negli ultimi anni, l'Academy ha apportato alcune sostanziali modifiche al modo in cui operano per essere più diversificati nelle loro selezioni, o almeno considerare tutti in modo eguale indipendentemente dal sesso, dalla razza o da altri importanti status protetti. Questo è stato parte di un cambiamento iniziato nel 2017 quando il direttore della fotografia John Bailey è diventato Presidente.

Tra i nuovi membri invitati ci sono attori e attrici come Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out e Black Panther), Daisy Ridley (nuova trilogia di Star Wars) ed Emilia Clarke (Il trono di spade, Solo: A Star Wars Story). Altri attori della lista includono Mindy Kaling, Sofia Boutella, Toby Jones, Hank Azaria, Rashida Jones, Lily James, Danai Gurira, Isla Fisher, Taron Egerton, Zoey Deutch, Kumail Nanjiani, Dave Chappelle, Hannibal Buress, Alison Brie, Blake Lively , George Lopez, Chloë Grace Moretz, Olivia Munn, Sarah Silverman, Miles Teller e Amy Schumer.

Tra le nuove inclusioni ci sono anche l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling, che è stato accreditata come sceneggiatore di Animali fantastici e Dove trovarli. J.K. Rowling è tra coloro che hanno spesso rilasciato dichiarazioni pubbiche sulla mancanza di diversità nell'Academy e ora la scrittrice potrà testare di persona il cambiamento in atto.

Oltre a pubblicare la loro nuova lista di membri, l'Academy ha mostrato attraverso dei grafici i progressi che hanno avuto con l'inclusione diversificata nel corso degli anni. Tra i nuovi membri invitati quest'anno, il 49% era di sesso femminile, portando l'iscrizione femminile complessiva all'Academy al 31%, con un balzo del 6% rispetto al 2015. Inoltre, il 38% delle persone aggiunte quest'anno sono persone di colore, portando il numero complessivo di membri di colore fino al 16%, il doppio rispetto a tre anni fa. Anche se si può fare ancora di più, questi numeri danno un segno tangibile di una volontà di cambiamento da parte dell'Academy in termini di diversità.

Questi 928 nuovi membri saranno chiamati a dare il loro contributo agli Oscar 2019 che si terranno a marzo.

Fonte: Screenrant / Oscars