Avengers 4: Tom Hiddleston conferma che Loki non tornerà

Di Pietro Ferraro martedì 26 giugno 2018

Tom Hiddleston durante la partecipazione ad una convention ha parlato dell'uscita di scena di Loki.

Avengers: Infinity War ha lasciato diverse "vittime" sul campo di battaglia, con molti fan della Marvel che hanno dovuto salutare alcuni dei loro personaggi preferiti. Anche se il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel implica che molte delle morti di "Infinity War" non sono permanenti, Tom Hiddleston ha ora confermato che il suo personaggio, Loki, ha fatto la sua apparizione finale nel franchise e non tornerà per Avengers 4.

Durante una recente convention, Tom Hiddleston ha rivelato di aver appreso della morte di Loki più di due anni fa quando i registi di "Infinity War", Anthony e Joe Russo lo hanno informato di come il film si sarebbe aperto. Da quel momento Hiddleston ha cominciato a metabolizzare l'evento e a preparare la sua uscita di scena con l'interpretazione in Thor: Ragnarok, che avrebbe concluso degnamente l'arco del personaggio di Loki iniziato nel 2011.

Così sapevo di questa scena per due anni, ho incontrato la Marvel a maggio 2016 e in realtà mi hanno raccontato la storia di Ragnarok con concept art e immagini. I Russo sono entrati e io mi sono presentato. tutti e quattro ci siamo seduti e hanno detto che è così che iniziava Infinity War...durante il mio intero viaggio nel fare Thor: Ragnarok, sapevo che stava arrivando. Alla fine di Thor: Ragnarok, Loki è stato nuovamente accettato come fratello di Thor...Quando sono arrivato a girare la scena in Infinity War, penso che sia stato molto potente quando si definisce figlio di Odino, chiudendo in questo mofo l'intero viaggio di Loki e quello che poteva fare. [La morte di Loki] è stata emotivamente una sfida, ha alzato la posta in gioco in modo drammatico, sai che Thanos è qualcuno che è più pericoloso di chiunque altro che abbiamo mai visto prima.

Anche se Hiddleston non ha specificato che "Loki è morto per sempre", i suoi commenti lo hanno certamente implicato. Riportare Loki indietro rischierebbe di rovinare l'intero percorso fatto dal suo personaggio, che alla fine è riuscito a sganciarsi dalla sua natura ingannevole, da quella doppiezza insita nel "Dio dell'inganno" e ad uscire di scena come un eroe. Dall'uscita di "Avengers: Infinity War" molti fan Marvel hanno teorizzato che Loki aveva secondi fini nella sua scena finale, e che in realtà avesse simulato la sua morte come aveva fatto in precedenza. Sfortunatamente, lo stesso Tom Hiddleston ha apparentemente smentito questa idea. Per quanto possa essere triste, sembra ormai certo che Loki Laufeyson abbia dato l'addio all'Universo Cinematografico Marvel.

Fonte: Facebook