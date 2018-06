Scappa - Get Out, Jordan Peele pensa al sequel

Di Federico Boni martedì 26 giugno 2018

Jordan Peele starebbe seriamente pensando ad un sequel di Get Out.

Scappa - Get Out: 25 curiosità sul film horror di Jordan Peele Scopriamo qualche curiosità sull'horror campione d'incassi statunitense di Jordan Peele. Vinto un sorprendente Oscar per la miglior sceneggiatura originale, e incassati ben 255,061,515 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 4.5, Scappa - Get Out di Jordan Peele potrebbe andare incontro ad un clamoroso sequel.

Ad ipotizzare un capitolo due della pellicola il suo produttore, il re mida dell'horror Jason Blum, intervistato da Variety sull'argomento.

"Se Jordan Peele vuole realizzare un sequel lo facciamo in un attimo, ma l'idea deve partire da lui. E so che in questo momento ci sta davvero pensando."

In attesa di girare il thriller Us, con Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss e Winston Duke, Peele avrebbe confessato il desiderio di portare in sala i Gargoyles, ma è chiaro che un sequel di Get Out sarebbe un garantito successo. Nonché un notevole rischio.