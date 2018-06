The Boogeyman di Stephen King, gli sceneggiatori di A Quiet Place al lavoro sul film

Di Federico Boni martedì 26 giugno 2018

Ancora un film tratto dagli scritti di Stephen King.

Hollywood continua a cannibalizzare gli scritti di Stephen King, con l'ennesimo adattamento dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Deadline, la 20th Century Fox ha affidato a Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place) il compito di tramutare in script The Boogeyman, racconto scritto dal re dell'horror nel 1973 ed edito all'interno di Night Shift (A volte ritornano), nel 1978.

Il Baubau, questo il titolo in italiano del racconto, è ambientato in uno studio psichiatrico, dove un paziente spiega nervosamente al dottore come i suoi tre figli siano stati uccisi da qualcosa o qualcuno che l'uomo riconosce come "baubau", una creatura assassina che crede abitare gli armadi delle camere da letto.

A produrre la pellicola Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. Tutto questo con IT: Chapter Two e Cimitero Vivente dietro l'angolo, senza dimenticare l'attesa Castle Rock, serie antologica Hulu pronta ad uscire a fine luglio.

King, cosa da non sottovalutare, ha apprezzato e applaudito pubblicamente A Quiet Place di John Krasinski.

