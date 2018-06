Il Presagio: speciale riedizione in vinile della colonna sonora di Jerry Goldsmith

Varèse Sarabande ha reso disponibile una versione in vinile bianco e in edizione limitata della colonna sonora del film horror "Il presagio".

La memorabile partitura composta da Jerry Goldsmith per la colonna sonora del classico Il presagio (The Omen) del 1976. è disponibile in una nuova edizione limitata (solo 666 unità disponibili) su vinile bianco per gentile concessione di Varese Sarabande.

Ogni copia di questa versione LP completamente rimasterizzata è numerata a mano. L'album presenta la partitura originale di Jerry Goldsmith (Patton, Chinatown, Star Trek) composta per il classico horror del 1976 di Richard Donner.

La trama de "Il presagio" segue il diplomatico americano Robert (Gregory Peck) che adotta Damien (Harvey Stephens) quando sua moglie, Katherine (Lee Remick), partorisce un neonato morto. Dopo che la prima tata di Damien s'impicca, padre Brennan (Patrick Troughton) avverte Robert che Damien ucciderà anche il bambino non ancora nato di Katherine. Poco dopo, Brennan muore e Katherine perde il bambino quando Damien la spinge giù da una balconata. Mentre sempre più persone intorno a Damien muoiono, Robert indaga sul passato di Damien e si rende conto che il bambino adottato potrebbe essere l'Anticristo.

Il compositore Premio Oscar ed Emmy Jerry Goldsmith (1929-2004) era considerato uno dei più rispettati e ammirati creatori di musica di Hollywood per film e televisione. Il compositore ha creato colonne sonore per classici come Chinatown, Patton, Il pianeta delle scimmie, Alien, Rambo, Poltergeist, Papillon, Gremlins, Mulan, L.A. Confidential. Richiesto dai più grandi cineasti, acclamato dalla critica e adorato dalla comunità musicale di Hollywood, Goldsmith ha ricevuto un totale di 18 nomination agli Oscar e ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora nel 1976 proprio per la potente partitura orchestrale e corale composta per "Il presagio".

TRACK LISTINGS:

SIDE ONE:

1. Ave Satani (2:35)

2. The New Ambassador (2:39)

3. The Killer Storm (2:56)

4. A Sad Message (1:46)

5. The Demise Of Mrs. Baylock (2:56)

6. Don’t Let Him (2:54)

SIDE TWO:

1. The Piper Dreams (2:41)

2. The Fall (3:46)

3. Safari Park (2:06)

4. The Dogs Attack (5:56)

5. The Homecoming (2:48)

6. The Altar (2:05)