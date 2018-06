L’ albero del vicino: trailer italiano della dark-comedy islandese "Under the Tree"

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 giugno 2018

L’ albero del vicino: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson nei cinema italiani dal 28 giugno 2018.

Satine Film il 28 giugno porta nei cinema italiani L’ albero del vicino (Under the Tree), la dark-comedy islandese presentata con grande successo di pubblico e critica ala 74ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti”.

"L’albero del vicino" è una surreale commedia nera nordeuropea che, in un continuo alternarsi tra tragicità e grottesco rappresenta il paradigma estremo della violenza che un po’ tutti noi respiriamo volontariamente o involontaiamente nella vita quotidiana e che basta un nonnulla a far esplodere. E del resto, cos’è la guerra se non una disputa fra vicini in scala molto più grande?

Il film è diretto da Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (regista di "Either Way" suo film d’esordio e vincitore del Torino Film Festival 2011) e interpretato da Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson e Steinþór Hróar Steinþórsson.





Agnes e Atli (Steinþór Hróar Steinþórsson) sono una giovane coppia con una bambina. A seguito della scoperta di un suo tradimento, la moglie caccia di casa Atli, imponendogli di non vedere più la figlia. L’uomo si trasferisce così a casa degli eccentrici genitori, Inga (Edda Björgvinsdóttir) e Baldvin (Sigurður Sigurjónsson), dove trova però una situazione ancora più tesa. Da una banale disputa su un albero, che fa ombra al giardino dei vicini, nasce un clima di crescente tensione e sospetto, che trascina ben presto i protagonisti in un vortice di odio e violenza.