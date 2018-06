Bloodshot, Toby Kebbell villain al fianco di Vin Diesel

Di Federico Boni mercoledì 27 giugno 2018

Toby Kebbell ancora una volta cattivo da cinecomic con Bloodshot.

Toby Kebbell sarà il villain in Bloodshot, adattamento cinematografico del fumetto Valiant Entertainment. Parola di The Wrap. Kebbell interpreterà il cattivo Ax, dopo aver fatto altrettanto ne I Fantastici Quattro, nel 2015, con Dr Doom, per non parlare della scimmia assassina Koba nel franchise Planet of the Apes.

L'Ax in questione dovrebbe essere 'Axe', super cattivo del fumetto ovviamente inventato dai suoi autori Kevin Van Hook (testi) e Yvel Guichet (disegni). Mattatore della pellicola Vin Diesel, nei panni del protagonista del titolo, affiancato da Eiza Gonzalez, Michael Sheen, Talulah Riley e Alex Hernandez.

Bloodshot racconta la storia di un ex soldato ucciso e riportato in vita grazie a miliardi di nanobot inseriti nel suo corpo. Questo gli permette di essere il soldato perfetto, in grado di guarire da qualsiasi ferita, nonché mutaforma e con la possibilità di interagire con la tecnologia.

Sceneggiato da Eric Heisserer (Arrival, The Thing), il film andrà incontro alle riprese nel mese di luglio, con Dave Wilson alla regia.

Fonte: Comingsoon.net