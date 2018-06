Morbius, Jared Leto vampiro per il nuovo spin-off di Spider-Man

Di Federico Boni mercoledì 27 giugno 2018

Jared Leto vampiro per la Sony.

Morbius il vampiro vivente, nuovo spin-off dall'Universo Spider-Man Non solo Venom. Arriva un altro film legato all'Universo Uomo Ragno. Protagonista Morbius il vampiro vivente. Prosegue in casa Sony l'ampliamento dell'universo Spider-Man, con un nuovo spin-off in lavorazione. Si tratta di Morbius il vampiro vivente, con Jared Leto nei panni del protagonista. Per l'attore premio Oscar un nuovo villain da cinecomics, dopo il Joker DC.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter sarà Daniel Espinosa a dirigere la pellicola, dopo aver messo mano a Life, con uno script firmato Burk Sharpless e Matt Sazama, sceneggiatori di Lost in Space per Netflix. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno la pellicola con Lucas Foster.

Brillante scienziato affetto da leucemia, Michael Morbius viene 'salvato' dall'amico Emil Nikos, che gli innietta il sangue di un pipistrello vampiro. Entrato in una macchina di sua invenzione, Michael va incontro ad una terribile trasformazione che lo tramuta in una creatura orripilante animata da una spaventosa sete di sangue.

Fonte: HollywoodReporter