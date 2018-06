Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino: prima immagine ufficiale di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Di Pietro Ferraro giovedì 28 giugno 2018

Once Upon a Time in Hollywood: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Quentin Tarantino nei cinema americani dal 9 agosto 2019.

Prima immagine ufficiale per Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. L'immagine è stata condivisa da Leonardo DiCaprio e vede l'attore ritratto accanto al suo co-protagonista Brad Pitt, entrambi con un look in stile Hollywood anni '60. Questa è la prima volta che questi due attori lavorano insieme in un film, ma è la seconda volta che collaborano con Tarantino.

Al momento i dettagli della trama sono riservati, ma Tarantino ha rivelato che "Once Upon a Time di Hollywood" racconta: "una storia che si svolge a Los Angeles nel 1969, al culmine della Hollywood hippy. I due protagonisti sono Rick Dalton (DiCaprio), ex star di una serie tv western e la sua controfigura di lunga data Cliff Booth (Brad Pitt), entrambi lottano per farcela in una Hollywood che non riconoscono più, ma Rick ha una famosissima vicina della porta accanto, Sharon Tate". L'immagine dovrebbe testimoniare un via alle riprese imminente.

Il resto dell'impressionante cast include Timothy Olyphant, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins, Keith Jefferson, Emile Hirsch, Tim Roth, Michael Madsen, Scoot McNairy, Nicholas Hammond e Margot Robbie come Sharon Tate. Anche se il film si occuperà di Charles Manson, è stato chiarito che i famigerati omicidi della famiglia Manson non saranno al centro della trama.

Questo film segna la prima volta che Quentin Tarantino realizzerà un film non prodotto con The Weinstein Company. Dopo il scandalo di Harvey Weinstein dello scorso anno, il regista di Pulp Fiction ha deciso di rivolgersi altrove e in questo caso la scelta è caduta su Sony che gestirà la distribuzione di "Once Upon a Time a Hollywood" in uscita negli States il 9 agosto 2019. La data di uscita coinciderà con il 50° anniversario della morte di Sharon Tate.

Quentin Tarantino ha ripetutamente affermato che intende dirigere dieci film per poi ritirarsi. Questo sarà il suo nono film e quindi potenzialmente il penultimo se il regista dovesse confermare le sue dichiarazioni.

Fonte: Screenrant / Leonardo DiCaprio