Jumanji 3, c'è la data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 28 giugno 2018

Jumanji 3 in sala a tempo di record.

Dwayne Johnson ha annunciato la data di uscita per il sequel di Jumanji - Benvenuti nella giungla: 13 dicembre 2019. Il film vedrà il ritorno del cast originale, che include Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black. Jumanji 3 anticiperà di appena sette giorni la release di Star Wars: Episodio IX.

Jumanji - Benvenuti nella giungla è stato indubbiamente una delle principali sorprese dello scorso anno, con 404,515,480 incassati solo in America (maggior incasso Sony di sempre, battuto Spider-Man del 2002) e ben 961,741,163 dollari incassati in tutto il mondo, dopo esserne costati 'appena' 90.

L'ennesimo travolgente successo per Dwayne Johnson, in pochi anni diventato Re Mida di Hollywood. Sono quasi 10 i miliardi incassati in tutto il mondo dalle sue pellicole, con un'infinità di titoli in cartellone. Skyscraper, a breve in sala, e Fighting with My Family, al cinema il 1° marzo 2019, senza dimenticare Jungle Cruise della Disney, lo spin-off di Fast and Furious Hobbs and Shaw (26 luglio 2019), Red Notice (12 giugno 2020), Black Adam, San Andreas 2 e Doc Savage.