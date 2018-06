Our House: trailer e poster del thriller-horror con Thomas Mann e Nicola Peltz

Di Pietro Ferraro venerdì 29 giugno 2018

Our House: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Anthony Scott Burns nei cinema italiani dal 27 luglio 2018.

Voleva cambiare il mondo con la sua nuova invenzione, ma un'adolescente ambizioso scatena invece sinistre entità sovrannaturali sui membri sopravvissuti della sua famiglia nel primo trailer di Our House, nuovo horror in arrivo nei cinema americani il 27 luglio.

"Our House" è diretto dallo specialista in effetti visivi Anthony Scott Burns, che ha curato gli effetti del sequel horror The Last Exorcism - Liberaci dal male e diretto episodi della serie tv Darknet e l'episodio "Father's Day" dell'antologia horror Holydays.

Il cast del film include Thomas Mann (Amityville - Il risveglio), Nicola Peltz (Transformers - L'ultimo cavaliere), Percy Hynes White, Christine Horne, Lucius Hoyos, John Ralston, Allison Hossack, Robert B. Kennedy, Kate Moyer e Jennifer Nichols.





Un macchinario in grado di riportare defunti cari sembra una grande idea...finché non si scatena lo spirito sbagliato. Quando i suoi genitori restano uccisi in un incidente d'auto, il mago della scienza Ethan (Thomas Mann) deve lasciare il college e la sua ragazza (Nicola Peltz) per prendersi cura dei suoi fratellini minori, di giorno si destreggia tra le responsabilità di allevare due bambini, di notte armeggia nel garage con un'invenzione che spera cambierà il mondo: una macchina in grado di generare elettricità senza fili. Ethan però ottiene più di quanto si aspettava, quando il dispositivo risveglia le anime morte che infestano la casa. Mentre Ethan e i suoi fratelli cercano di entrare in contatto con i loro genitori, realizzano qualcosa di terrificante: non tutti gli spiriti in mezzo a loro sono amichevoli. Questa raccapricciante storia di fantasmi fantascientifica è un viaggio da incubo in un passato che rifiuta di rimanere morto e sepolto.