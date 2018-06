Giffoni Film Festival 2018, gli ospiti: torna Sam Claflin

Di Giorgia Iovane venerdì 29 giugno 2018

Il Giffoni Film Festival si svolgerà dal 20 al 28 luglio: tema della 48esima edizione, Aqua.

48esima edizione per il Giffoni Film Festival, che torna ad animare la cittadina di Giffoni Valle Piana (SA) dal 20 al 28 luglio con nove giorni di proiezioni, di incontri - e quest'anno anche di musica - dedicati ai ragazzi.

Primo ospite annunciato del #Giffoni2018 l'attore Sam Claflin, atteso al Festival il 23 luglio per accompagnare l'anteprima del film Resta con me, nelle sale italiane dal 29 agosto. Il film, tratto da una storia vera, è diretto da Baltasar Kormákur e vede accanto a Claflin l'attrice Shailene Woodleye.

Resta con me: trailer italiano del film con Shailene Woodley e Sam Claflin Il romanzo "Resta con me" basato su unìincredibile storia vera arriva nei cinema italiani il 29 agosto 2018.

Per l'attore si tratta di un ritorno al GFF: Claflin ne fu infatti ospite già nel 2016 per un'altra anteprima, "Me Before You" e nell'occasione incontrò i fan in un pienissimo Meet & Greet. Per questa sua seconda volta giffonese, invece, l'attore reso popolare dalla saga di The Hunger Games incontrerà i giurati Generator, ovvero i più grandicelli, e si concederà un 'blu' carpet nella Cittadella del Cinema di Giffoni.