Piccole Donne: Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan e Timothee Chalamet diretti da Greta Gerwig

Di Federico Boni domenica 1 luglio 2018

Da Lady Bird a Piccole Donne. Torna Greta Gerwig.

Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet e Florence Pugh sono in trattative per unirsi al nuovo adattamento cinematografico di Piccole Donne, diretto dalla candidata agli Oscar® Greta Gerwig, regista di Lady Bird. Parola di Variety.

Ad occuparsi della pellicola la Columbia Pictures, per conto della Sony, con Andrea Giannetti produttore. Tratta dal celebre romanzo di Louisa May Alcott, la storia segue le sorelle March nell'America post-Guerra civile. Il libro è stato adattato numerose volte, con la Ronan negli abiti di Jo March, la Stone in quelli di Meg March, la Streep nei panni di Marmee March, Chalamet in quelli di Laurie Laurence e la Pugh nel ruolo di Amy March.

Nel 1933 la versione di George Cukor, interpretata da Katharine Hepburn e Joan Bennett; nel 1949 quella di Mervyn LeRoy, interpretata da Elizabeth Taylor e Janet Leigh; nel 1994 la versione di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Claire Danes, Kirsten Dunst. Nel 2017, BBC One ha trasmesso Piccole donne sceneggiata da Heidi Thomas e diretta da Vanessa Caswill