Stasera in tv: "Lei e' la mia follia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 30 giugno 2018

Rai 2 stasera propone Lei è la mia follia (Stalker's Prey), film thriller del 2017 diretto da Colin Theys e interpretato da Cynthia Gibb, Saxon Sharbino, Mason Dye, Luke Slattery e Gillian Rose.





Cast e personaggi

Cynthia Gibb: Sandy Wilcox

Saxon Sharbino: Laura Wilcox

Alexis Lariviere: Chloe Wilcox

Luke Slattery: Nick Jordan

Gillian Rose: Bre Hendricks

Mason Dye: Bruce Kane

Camrus Johnson: Parker Lowe

Jessica Alexandra Green: Casey Hempel

J.H. Torrance Downes: Mr. Kane

Markley Rizzi: Mrs. Kane

Kevin Shea: Mr. Alves

Arabella Oz: Liz Vaughn

Kali Money: Ashley





La trama

La vita di Laura viene sconvolta quando viene attaccata da uno squalo mentre festeggia il suo 18° compleanno. Viene salvata da Bruce, un bel giovane appena tornato a casa dal college. Mentre Laura si riprende dal trauma, Bruce diventa un eroe locale per il coraggio dimostrato. Quando le acque si sono calmate, Bruce sembra colpito dalla sua "damigella in pericolo", ma Laura non è pronta a dimenticare il fidanzato che ha perso nell'attacco. Bruce nel frattempo diventa sempre più presente nella vita di Laura, ma i suoi amici e la sua famiglia non riescono a vedere le tracce di ossessione che iniziano ad emergere nel suo prode salvatore. Quando cerca di dirgli di no, Laura finisce per essere perseguitata da quello che tutti considerano un eroe e a cui la ragazza deve la vita.





Curiosità