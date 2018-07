Sonic, Jim Carrey sarà Robotnik

Di Federico Boni domenica 1 luglio 2018

Sonic arriva al cinema.

Jim Carrey prenderà parte al live-action di Sonic the Hedgehog nei panni del villain Robotnik. L'attore, che è già stato in passato l'Enigmista, il Grinch e il colonnello Stelle e Strisce in Kick-Ass 2, raggiunge Tika Sumpter e James Marsden, precedentemente annunciati.

Conosciuto anche come Dr. Eggman, Robotnik è stato per decenni il principale antagonista del franchise Sonic, facendo il suo debutto nel primissimo gioco della fortunata serie. Genio del male, Eggman usa la sua intelligenza per scopi malvagi. Il suo obbiettivo è quello di dar vita ad un parco divertimenti per robot, chiamata Eggmanland.

Neal H. Moritz di Original Film Inc. produrrà l'adattamento con Tim Miller e Jeff Fowler, qui anche regista. L'ultimo film interpretato da Carrey è True Crimes, del 2016, mai uscito nelle sale d'Italia.

Fonte: HollywoodReporter