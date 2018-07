Nastri d'Argento 2018, i vincitori: trionfa Dogman di Matteo Garrone

Di Federico Boni domenica 1 luglio 2018

Matteo Garrone trionfa ai Nastri.

Nella serata di ieri sono stati consegnati i Nastri d'Argento, premi assegnati dai critici cinematografici italiani arrivati alla loro 72esima edizione. A trionfare Dogman di Matteo Garrone, con otto premi vinti. Miglior film, regia, produttore, attori protagonisti, scenografia, suono in presa diretta e montaggio.

Sconfitto Loro di Paolo Sorrentino, che si è dovuto 'accontentare' del Nastro per la miglior sceneggiatura e di 3 riconoscimenti attoriali (protagonista e non femminile e maschile), con Fabio D'Innocenzo e Damiano d'Innocenzo migliori registi esordienti grazie all'acclamato La terra dell'Abbastanza. Miglior soggetto a Luciano Ligabue con Made in Italy, mentre in ambito comedy ha fatto filotto Come un Gatto in tangenziale: miglior film, attore e attrice. Ammore e Malavita, che aveva sorpreso tutti ai David (dove mancavano però sia Garrone che Sorrentino) ha vinto i Nastri per la miglior colonna sonora e la miglior canzone originale, con Napoli Velata 'ricordato' grazie alla fotografia, A ciambra per i costumi e Chiamami col tuo nome per il montaggio.

Nastri d'Argento 2018 i vincitori

Miglior film

Dogman di Matteo Garrone

Miglior regia

Matteo Garrone per Dogman

Miglior regista esordiente

Fabio D'Innocenzo e Damiano d'Innocenzo per La terra dell'abbastanza

Miglior produttore

Archimede e Rai Cinema per Dogman

Miglior soggetto

Luciano Ligabue per Made in italy

Miglior sceneggiatura

Paolo Sorrentino, Umberto Contarello per Loro

Miglior attore protagonista

Marcello Fonte, Edoardo Pesce per Dogman

Miglior attrice protagonista

Elena Sofia Ricci per Loro

Miglior attore non protagonista

Riccardo Scamarcio per Loro

Miglior attrice non protagonista

Kasia Smutniak per Loro

Miglior commedia

Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Miglior attore commedia

Antonio Albanese per Come un gatto in tangenziale

Miglior attrice commedia

Paola Cortellesi per Come un gatto in tangenziale

Miglior fotografia

Gian Filippo Corticelli per Napoli velata

Miglior scenografia

Dimitri Capuani per Dogman

Migliori costumi

Nicoletta Taranta per Agadah, A ciambra

Miglior montaggio ex aequo

Walter Fasano per Chiamami col tuo nome

Marco Spoletini per Dogman

Miglior sonoro in presa diretta

Maricetta Lombardo per Dogman, L'intrusa

Miglior colonna sonora

Pivio e Aldo de Scalzi per Ammore e malavita

Miglior canzone originale

Bang bang di Pivio e Aldo De Scalzi per Ammore e malavita