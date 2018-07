Box Office Usa, Jurassic World 2 sempre in testa - buon esordio per Soldado di Sollima

Di Federico Boni domenica 1 luglio 2018

Gli Incredibili insegue Jurassic World 2.

Trono del box office americano confermato per Jurassic World 2, calato di un pesante 59.5% sugli incassi e arrivato ai 264,787,335 dollari totali. Il film del 2015, dopo due weekend di programmazione, ne aveva già raccolti 402,800,065. Worldwide la pellicola Universal è comunque arrivata ai 932,387,335 dollari totali. Cadrà il muro del miliardo e sarà il 3° film del 2018 a riuscire nell'impresa.

Chi continua a sbalordire è Gli Incredibili 2, arrivato al mostruoso totale di 439,729,514 dollari incassati fino ad oggi (646.8 in tutto il mondo). Ad un passo gli storici 486,295,561 dollari di Alla ricerca di Dory, primo incasso animato di sempre negli States. Buon esordio per il nostro Stefano Sollima con Soldado, sequel di Sicario partito con 19 milioni dopo esserne costati 35. Il primo capitolo ne raccolse 12, dopo due settimane a distribuzione limitata. Altro debutto da 15.5 milioni per Uncle Drew, seguito dai 115 di Ocean's 8, dai 41 di Tag, dai 310 di Deadpool 2 (719.1 worldwide), dai 207 del deludente Solo: A Star Wars Story (368.9 worldwide), dai 39 di Hereditary e dal 18 di Superfly. Da segnalare anche i 2.5 del drama Sanju e i 7.5 totali di 'Won’t You Be My Neighbor?'.

Weekend di coppia il prossimo grazie alle uscite di The First Purge, 3° capitolo della saga, e di Ant-Man and the Wasp, chiamato a far meglio dei 57,225,526 dollari incassati nel 2015 dal primo capitolo.