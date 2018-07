Stasera in tv: "Lei è la mia ossessione" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 1 luglio 2018

Rai 2 stasera propone Lei è la mia ossessione (Dangerous Lessons), film thriller del 2015 diretto da Jacobo Rispa e Damián Romay e interpretato da Louise Lombard, Alex Esola e Ella Wahlestedt.





Cast e personaggi

Louise Lombard: Stephanie

Alex Esola: James

Ella Wahlestedt: Nicole

Richard Haylor: Richard Berg

Jo Marie Payton: Linda

William Haze: Michael

Brooklyn Murphy: Detective Meyers

Carole Wood: Carol

Harvey Atkin: Preside Winters

Tamara Jones: infermiera





La trama

Il matrimonio dell'insegnante di scuola superiore Stephanie Archer (Louise Lombard) ha perso la sua scintilla, sua figlia adolescente si è allontanata e i suoi studenti mostrano meno interesse. Quando l'attraente studente James (Alex Esola) si unisce alla sua classe, per Stephanie è una boccata d'aria fresca. Mentre è in gita alle Florida Keys, James bacia Stephanie, ma lei gli spiega che è stato un errore. Volendo assicurarsi che James capisca che non c'è niente tra loro, ha una conversazione con lui, ma diventa ovvio che il ragazzo ha altre intenzioni. Mentre James diventa sempre più ossessionato da Stephanie, passa a comportamenti estremi e violenti per dimostrare che sono destinati a stare insieme, arrivando a rapire sua figlia per forzare la mano alla donna. Stephanie cosciente di una situazione ormai fuori controllo dovrà cercare di salvare sua figlia, mentre cerca di porre rimedio ad una debolezza che potrebbe costare un prezzo troppo alto a lei e alla sua famiglia.





