Nightmare 3: nuovo set di action figures NECA di Freddy Krueger

Di Pietro Ferraro domenica 1 luglio 2018

Neca annuncia un nuovo spettacolare set deluxe di Freddy Krueger ispirato al classico sequel horror "Nightmare 3 - I guerrieri del sogno".

Nightmare 3 - I guerrieri del sogno uscito nel 1987 è considerato uno dei miglior film della saga horror di Freddy Krueger. La trama del film ci porta nell'ospedale psichiatrico "Westin Hills" dove Freddy se la dovrà vedere con un gruppo di giovani pazienti, i "guerrieri del sogno" del titolo, che lo affronteranno a viso aperto sul suo stesso terreno, gli incubi.

Ispirato a "Nightmare 3" arriva un nuovo imperdibile set di accessori prodotto da NECA che raccoglie alcuni elementi degli incubi creati da Freddy nel film, tra cui la scena della tv che prende vita ("Contenta Jennifer? I tuoi sogni stanno per realizzarsi! Non volevi entrare in televisione?") e il terrificante Freddy vermone che tenta di inghiottire Patrica Arquette.

Con il nuovo set di accessori deluxe di NECA si possono ricostruire le incredibili scene dei film di Nightmare. Gli accessori sono realizzati in scala e sono compatibili con la linea di action figures da 17 cm di NECA e includono alcuni pezzi davvero iconici. Il set fornito con una confezione da collezione completa di artwork a tema include:





Freddy Verme (come appare in "I guerrieri del sogno) - La figure supera i 30 cm di altezza ed è caratterizzata da una testa articolata e una base che replica i bordi di un pavimento sfondato.

Freddy TV (come appare in "I guerrieri del sogno) - Può essere montato su una parete di diorama o esposto sulla scrivania o su uno scaffale. Le braccia sono articolate e l'antenna sulla testa di Freddy può essere posizionata a piacimento.

Segnali stradali di Elm Street - Include sia la versione normale che quella da "incubo" del segnale stradale che supera i 25 cm di altezza.



Il nuovo set di accessori NECA di Nightmare è disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: NECA