Stasera in tv: "24 Ore" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Rai 3 stasera propone 24 ore (Trapped), film thriller del 2002 diretto da Luis Mandoki e interpretato da Charlize Theron e Kevin Bacon.





Cast e personaggi

Charlize Theron: Karen Jennings

Stuart Townsend: Dott. Will Jennings

Kevin Bacon: Joe Hickey

Courtney Love: Cheryl Hickey

Dakota Fanning: Abby Jennings

Pruitt Taylor Vince: Marvin

Colleen Camp: Joan Evans

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Karen Jennings

Isabella Pasanisi: Cheryl Hickey

Riccardo Rossi: Dott. Will Jennings

Marco Mete: Joe Hickey

Luca Biagini: Marvin

Rossa Caputo: Abby Jennings





La trama

Joe Hickey (kevin Bacon) ha deciso che i rapimenti-lampo siano il modo migliore e meno rischioso per guadagnare velocemente evitando di avere alle calcagna polizia e FBI. L’idea è di prelevare la vittima designata e terrorizzare a tal punto la famiglia che nel giro di ventiquattro ore, pur di riavere indietro il familiare, pagheranno il riscatto senza avvertire la polizia.

Sulla carta tutto sembra funzionare a meraviglia, così Joe designa la famiglia Jennings come prossimo bersaglio e con l’aiuto dei suoi complici, la moglie Cheryl (Courtney Love) ed il fratello Marvin (Pruitt Taylor Vince), danno il via all’operazione che inizia con il rapimento dellla piccola Abby Jennings (Dakota Fanning).

Ogni membro della banda ha uno specifico compito, Cheryl ad esempio controlla Will Jennings (Stuart Townsend), il capofamiglia, che si trova a Seattle per lavoro. intanto Joe contatta Karen ed inizia a terrorizzarla, la donna dapprima spaventata, resasi conto della situazione cercherà in tutti i modi di trovare la figlia che rischia la vita perchè affetta da un grave forma di asma.

La sorprendente determinazione di Karen sembra non far desistere Joe, che continua imperterrito nel piano anche quando quest’ultimo sembra avviarsi verso un sicuro fallimento, poiché in realtà l’uomo non ha scelto a caso Karen e la sua famiglia...





Il nostro commento

24 ore del regista Luis Mandoki, suoi anche il romantico Le parole che non ti ho detto e il mediocre Angel Eyes con Jennifer Lopez, è un thriller di provenienza letteraria che considerando il cast messo in campo poteva e doveva aspirare a qualcosa di più. La trama si dipana nella linearità più assoluta e tutto sembra perdersi in una sorta di percorso obbligato e davvero poco ispirato. L'accoppiata Kevin Bacon / Charlize Theron è l'unico elemento degno di nota che però finisce per mettere in luce un impianto narrativo convenzionale che si adagia sulle interpretazioni, e finisce per sprecare un paio di protagonisti di alto profilo.





Curiosità



La pellicola è tratta dal romanzo "Ore di terrore" di Greg Iles, che ha curato anche la sceneggiatura.



Originariamente la sceneggiatura richiedeva che il personaggio di Abby fosse diabetico, ma anche Panic Room di David Fincher presentava una ragazzina con diabete giovanile, e dato che il film di Fincher sarebbe uscito prima, la patologia di Abby divenne l'asma.



Il film è dedicato al direttore della fotografia Piotr Sobocinski, che è morto durante le riprese.



Originariamente il film anche in originale doveva intitolarsi "24 Hours", ma il titolo è stato modificato per evitare confusione con la serie tv 24 con protagonista Kiefer Sutherland.



Primo film uscito di Charlize Theron dopo la sua relazione di tre anni con Stephan Jenkins, il cantante dei "Third Eye Blind".



Dakota Fanning, che interpreta Abby (la figlia che viene rapita) tornerà ad interpretare una bambina rapita (Lupita Ramos) in Man on Fire di Tony Scott.



Durante l'incidente in'autostrada, Charlize Theron libera una donna dal bagagliaio di una macchina ribaltata, e poi corre sull'argine verso la strada, ma quando arriva lì, si vede l'attrice scivolare con la gamba sinistra a causa della pavimentazione stradale bagnata. Il regista del film ha rivelato che Charlize Theron si è infortunata durante quella scena e anche se con grande dolore ha stretto i denti e a continuato strisciando per completare la scena, ma una volta che il regista ha gridato "STOP", si è realizzato quanto seriamente il suo ginocchio sinistro fosse lesionato, con le riprese che sono state brevemente ritardate mentre l'attrice era ricoverata in ospedale.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 13.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore John Ottman (Operazione Valchiria, Orphan, Unknown - Senza identità). Ottman ha musicato diversi cinecomic tra cui: X-Men 2, I Fantastici 4, Superman Returns, X-Men - Giorni di un futuro passato e X-Men - Apocalisse.



TRACK LISTINGS:

1. Main Titles

2. Goodbyes

3. Abduction

4. Plan Of Seduction

5. Cat In Heaven

6. Inconvenient Call

7. The Mood For Love

8. He Will Kill

9. Hotel Visitors / Screw Up

10. Like Mother Like Daughter

11. Paralysis

12. Does He Know? / Dust

13. It's Showtime

14. Temporary Reunion

15. Bad Game

16. Crazy Rescue