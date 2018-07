Venerdì 13: il produttore Andrew Form vuole un altro film

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Il produttore Andrew Form vuole assolutamente realizzare un altro film di Venerdì 13.

Andrew Form co-fondatore di Platinum Dunes e produttore dei reboot di Venerdì 13, Non aprite quella porta e The Amityville Horror ha rivelato che è ancora determinato a realizzare un altro Venerdì 13. L'unica cosa che lo trattiene è un problema legale, ma non appena i problemi saranno risolti, dovrebbe essere prevista la prossima puntata della popolare saga horror con protagonista Jason Voorhees.

Form è anche produttore di due progetti più recenti: l'acclamato A Quiet Place - Un posto tranquillo e La prima notte del giudizio, prequel della saga "The Purge" in arrivo nei cinema italiani il prossimo 5 luglio. Form nel 2009 ha prodotto il buon reboot "Venerdì 13" di Marcus Nispel, accolto negativamente dalla critica, ma in grado di incassare 92 milioni di dollari da un budget di 19 milioni, di fatto finanziariamente un successo.

A ottobre esce il nuovo film di Halloween e se il pubblico lo accoglierà positivamente sarà un motivo in più per far "resuscitare" per l'ennesima volta Jason, ma Form spiega che prima ci sono delle beghe legali da risolvere.

C'è una causa in corso e i diritti sono un po' incasinati, ma state tranquilli, stiamo facendo tutto il possibile per essere coinvolti e crediamo con tutto il cuore che un'altra versione, un'altra incarnazione di Venerdì 13, debba essere realizzata e faremo tutto il possibile per farlo. Ogni anno, guardiamo il programma e diciamo 'Quando è il prossimo Venerdì 13? Quando possiamo avere un film pronto?' Amiamo Jason e speriamo di poterne creare un altro.

Form spiega che una volta sistemata la parte legale, un nuovo "Venerdì 13" diventerebbe una priorità per la Platinum Dunes.

Venerdì 13 sarebbe in cima alla lista, perché eravamo così vicini a girare una nuova versione circa un anno e mezzo fa, e abbiamo adorato la sceneggiatura che avevamo e siamo stati così vicini a realizzarla...Speriamo anche di fare un altro film sulle Tartarughe Ninja, ma penso che Jason sia quello giusto per noi, su cui ci piacerebbe mettere le mani.

Sembra il momento giusto per un altro film di "Venerdì 13", anche perchè sono trascorsi quasi dieci anni dal sottovalutato reboot di Marcus Nispel stroncato dalla critica, che ha accusato il film di non portare novità alla saga, magari volevano un Jason al femminile e "parlante" o altre stramberie del genere, ma Jason è un'icona che è stata sempre preservata e mai stravolta per far contenta la critica. D'altro canto anche i fan si sono divisi sul "Venerdì 13" del 2009, quelli come il sottoscritto hanno amato un ritorno alle origini per un approccio più da sequel che da reboot, altri magari volevano un approccio come quello di Rob Zombie ai film di Halloween (non di certo entusiasmante) o peggio un altro reboot come l'orrido Nightmare del 2010 su cui preferiamo stendere un velo pietoso.

