Estate 1993: trailer italiano, foto e poster del film di Carla Simòn

Il 5 luglio arriva nei cinema italiani Estate 1993, debutto alla regia della giovane Carla Simòn che ha incantato il Festival di Berlino 2017.

Il film è interpretato da David Verdaguer, Fermí Reixach, Bruna Cusí, Laia Artigas, Jordi Figueras, Paula Blanco, Isabel Rocatti e Quimet Pla.

"Estate 1993" è basato su eventi reali che hanno coinvolto la regista Carla Simón, che a soli sei anni ha perso i genitori e si è ritrovata con il doppio fardello di doversi integrare in una famiglia adottiva elaborando nel frattempo un lutto traumatizzante.

La prima versione della sceneggiatura consisteva nel raccogliere i miei ricordi, ma venne un momento in cui non sapevo cosa avevo inventato e cosa ricordavo davvero o mi avevano raccontato, ma sì, ci sono scene che sono proprio come le ricordo e molte altre che vengono da sensazioni o pensieri. Ho perso mia madre quando avevo sei anni e mio padre è morto quand'ero molto piccola; e l'estate del '93 è stata la prima con questa nuova famiglia: i miei zii e mia cugina. È la mia storia, tale e quale.

Carla Simón - Regista