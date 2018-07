Black Panther: le divise "fanmade" del Wakanda per i Mondiali di calcio 2018

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Il graphic designer Mark Yesilevskiy ha immaginato e illustrato le divise del Wakanda di "Black Panther" per i Mondiali di calcio 2018.

Nuovi artwork digitali condivisi sui social media mostrano potenziali divise del Wakanda del film Black Panther per i Mondiali di calcio 2018 che si stanno svolgendo in Russia. L'immaginario paese africano, una parte sempre più importante dell'Universo Cinematografico Marvel, è rinomato per la sua società tecnologicamente avanzata, il suo rispetto per le tradizioni africane e soprattutto per essere la principale fonte sulla Terra di Vibranio, il materiale utilizzato per creare tra le altre cose lo scudo di Captain America.

Dopo una prima parte della sua storia che ha visto il Wakanda chiudere i confini, isolarsi e nascondersi agli occhi del mondo, il finale di "Black Panther" mostrava il sovrano T'Challa (Chadwick Boseman) aprire i confini della nazione al mondo in un discorso alle Nazioni Unite. In Avengers: Infinity War il Wakanda è diventato il campo di battaglia per lo scontro finale contro Thanos e in una scena del film Okoye (Danai Gurira), il generale della Dora Milaje, fa un cenno alla volontà della nazione di ospitare eventi sportivi globali come le Olimpiadi. Okoye dice a Re T'Challa che non immaginava un'invasione aliena quando decisero di rivelarsi al mondo,. ma immaginava invece di ospitare le Olimpiadi...o semplicemente di avere uno Starbucks locale, e se invece il Wakanda ospitasse il Campionato mondiale di calcio?

Ora il graphic designer Mark Yesilevskiy ha creato illustrazioni per le divise di una potenziale squadra nazionale di calcio del Wakanda e le ha pubblicate sul suo sito web e condivise sui social media. Le divise sono di due tipi: una in nero ispirata al costume di Black Panther e una divisa rossa basata sui costumi della Dora Milaje. La versione "all black" trae chiaramente ispirazione dal costume originale di Black Panther creato dalla costumista Ruth Carter e indossato da Chadwick Boseman. Come il costume anche la divisa di Yesilevskiy fonde look futuristico a tradizioni tribali africane, inclusa l'iconica collana di zanne che "contiene" il costume. Il design in rosso è meno austero e spezza, con maglietta rossa e pantaloncini neri e disegni bianchi e neri che richiamno l'armatura della Dora Milaje.

Fonte: Mark Yesilevskiy / Heroic Hollywood