Ant-Man and the Wasp: le action figures ufficiali "Hot Toys" di Paul Rudd e Evangeline Lilly

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Ant-Man and the Wasp arriva nei cinema italiani il 14 agosto 2018 e Hot Toys annuncia le action figure ufficiali di Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Dopo la scorpacciata di supereroi Marvel del kolossal Avengers: Infinity War, il 14 agosto arriva nei cinema italiani Ant-Man and the Wasp. Mentre Scott Lang (Paul Rudd) sta lottando per bilanciare il suo essere supereroe e un padre a tempo pieno, viene coinvolto dal dottor Hank Pym (Michael Douglas) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) in una nuova missione urgente. Questa volta deve indossare il costume di Ant-Man, che gli permette di crescere o restringersi, e fare squadra con la supereroina "Wasp" per affrontare un nuova nemesi nota come Ghost (Hannah John-Kamen) e trovare il modo di riportare a casa Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), la madre di Hope perdutasi nel Regno quantico.

In previsione dell'uscita di "Ant-Man and the Wasp", Hot Toys annuncia due nuove spettacolari action-doll in scala 1/6 ispirate al film, che ritraggono Paul Rudd nei panni di Scott Lang / Ant-Man ed Evangeline Lilly nei panni di Hope van Dyne / The Wasp.

La figure dell'Ant-Man di Paul Rudd include due teste intercambiabili, una con elmetto con funzione di illuminazione a LED, una replica dettagliata del nuovo costume e tra gli accessori: una miniatura di Ant-Man, un laboratorio portatile, una coppia di "Dischi di Pym" in grado di aumentare o ridurre la dimensione degli oggetti (il rosso restringe, il blu ingrandisce), un accessorio per l'elmetto aperto attaccabile alla parte posteriore della figure e un supporto appositamente progettato con logo del film.

La figure della Wasp di Evangeline Lilly include due teste intercambiabili di cui una con elmetto con funzione di illuminazione a LED, due paia di ali di vespa intercambiabili, un paio di ali articolate per diverse pose in volo, una replica dettagliata del costume di Wasp, una miniatura di Wasp, una coppia di Dischi di Pym, un accessorio per l'elmetto aperto attaccabile alla parte posteriore della figure, e un supporto appositamente progettato con logo del film.

Fonte: Hot Toys