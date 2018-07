Come divento bella: trailer italiano della commedia con Amy Schumer

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Come divento bella: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Amy Schumer nei cinema italiani dal 22 agosto 2018.

Il 22 agosto Lucky Red porta nei cinema italiani Come divento bella (I Feel Pretty), l'ultima commedia dell'attrice Amy Schumer scritta e diretta in tandem da Abby Kohn e Marc Silverstein.





Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa, irresistibile. Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato, facendola diventare una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?

Il cast è completato da Michelle Williams, Rory Scovel, Emily Ratajkowski, Aidy Bryant, Busy Philipps, Tom Hopper con Naomi Campbell e Lauren Hutton. I produttori sono McG, Mary Viola, Nicolas Chartier, Amy Schumer, Alissa Phillips e Dominic Rustam.

"Come divento bella" ha una premessa simile al film di Barbie a cui la Schumer era un tempo legata. Quella commedia ispirata all'iconica bambola Mattel avrebbe visto la Schumer come Barbie, che vive in un mondo di altre Barbie perfette, con le quali non può competere. Viene trasportata nel nostro mondo reale e scopre come amare se stessa, un po' come accade in questo nuovo film, anche se in questo caso la "consapevolezza" arriva da una bella botta in testa. Per quanto riguarda il film di "Barbie", Anne Hathaway ha assunto il ruolo di protagonista, che ora è una bruna che vive in un mondo di bionde. Anche lei verrà trasportata nel mondo reale dove impara ad accettare le sue differenze e prospera al di sopra e al di là delle bionde del mondo.

Amy Schumer si è recentemente cimentata in un dramma recitando in Thank You for Your Service, una storia vera sulla vita dei soldati statunitensi di ritorno dall'Iraq, che lottano per rientrare nella società. Schumer è anche nel cast di She Came To Me, al fianco di Nicole Kidman e Steve Carell, film diretto da Rebecca Miller descritto come un "una commedia drammatica radicale, una storia multigenerazionale sulla famiglia e le complessità della vita moderna attraverso due saghe d'amore intrecciate".