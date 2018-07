Breaking In: trailer italiano e poster del thriller con Gabrielle Union

Di Pietro Ferraro lunedì 2 luglio 2018

Breaking In: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di James McTeigue nei cinema italiani dal 26 luglio 2018.

Universal Pictures ha pubblicato un trailer e una locandina di Breaking In, il thriller con protagonista Gabrielle Union in arrivo nei cinema italiani il 26 luglio. Union interpreta una donna che non si fermerà davanti a nulla per salvare i suoi due figli che sono tenuti in ostaggio in una casa progettata con un sistema di sicurezza impenetrabile. Nessuna trappola, nessun trucco e soprattutto nessun uomo all'interno può eguagliare la feroce determinazione di una madre pronta a tutto per riavere i suoi figli.

"Breaking In" si presenta come thriller del filone "Home Invasion" con una prospettiva invertita: i cattivi dentro l'eroina fuori. Il trailer si apre con Shaun Russell (Gabrielle Union) che porta i suoi figli Jasmine (Ajiona Alexus) e Glover (Seth Carr) nella casa del defunto padre, che ha un sistema di sicurezza impenetrabile che quasi rasenta il paranoico. Quando Glover afferma che la casa è una "fortezza", Shaun risponde che suo padre deve essere diventato paranoico con la vecchiaia, mentre si chiede cosa stesse cercando di nascondere. Shaun vuole solo sopravvivere al weekend e tornare a casa, il che risulterà molto più difficile quando un gruppo di uomini irrompe nell'abitazione e Shaun si ritrova bloccata fuori della casa con i suoi bambini presi in ostaggio all'interno. Questo gruppo di intrusi è guidato da Eddie (Billy Burke), che rivela di volere qualcosa che si trova nascosto casa, e deve fare esattamente quello che dice, o Shaun e i suoi figli non sopravviveranno alla notte. Shaun però non sembra essere in uno stato d'animo collaborativo e così comincia un vero e proprio assedio fatto di fughe e imboscate.

I produttori Will Packer (Ossessione omicida, Obsessed) e Gabrielle Union (Almost Christmas - Vacanze in famiglia, Being Mary Jane) si riuniscono per questo thriller, dopo aver lavorato insieme su Think Like a Man, Think Like a Man Too e Almost Christmas - Vacanze in famiglia. Si uniscono a Union e Packer come produttori anche James Lopez (Il viaggio delle ragazze, Think Like a Man) di Will Packer Productions e Craig Perry e Sheila Taylor (serie American Pie e Final Destination) di Practical Pictures.

James McTeigue (V per Vendetta, Sense8) dirige "Breaking In" da una sceneggiatura scritta da Ryan Engle (Non-Stop), basata su una storia di Jaime Primak Sullivan che è a bordo anche come produttore esecutivo insieme a Valerie Bleth Sharp e Jeff Morrone.