Gabriele Salvatores ritrova Diego Abatantuono: arriva un road movie

Di Federico Boni lunedì 2 luglio 2018

Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e un esordiente diciottenne nel nuovo film di Gabriele Salvatores.

Archiviato il deludente Il Ragazzo Invisibile 2, Gabriele Salvatores prepara il ritorno sul set con una sua vecchia conoscenza. Diego Abatantuono.

Il regista premio Oscar per Mediterraneo ha parlato della sua nuova fatica all'Ansa, in occasione del premio alla carriera ricevuto alla XVI edizione dell’Ischia Film Festival.

"Sarà un road movie tra Italia, Slovenia e Croazia, la storia di una strana famiglia, con delle inaspettate svolte fantastiche, con Valeria Golino, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e un esordiente diciottenne che è il protagonista del film. Mi piace lavorare con i giovani, l'ho scoperto sul set di Io non ho paura, non hanno filtri e sono naturali e spontanei".

Per Salvatores e Abatantuono sarà la decima fatica di coppia. La prima nel 1987 con Kamikazen - Ultima notte a Milano, per poi proseguire con Marrakech Express, Turnè, Mediterraneo, Puerto Escondido, Nirvana, Amnesia, Io non ho paura e Happy Family, nel 2010.