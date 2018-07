Stasera in tv: "Gemma Bovery" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 3 luglio 2018

Rai 3 stasera propone "Gemma Bovery", commedia drammatica del 2014 diretta da Anne Fontaine e interpretatata da Gemma Arterton, Jason Flemyng, Mel Raido e Fabrice Luchini.





Cast e personaggi

Fabrice Luchini: Martin Joubert

Gemma Arterton: Gemma Bovery

Jason Flemyng: Charlie Bovery

Mel Raido: Patrick

Isabelle Candelier: Valérie Joubert

Niels Schneider: Hervé de Bressigny

Elsa Zylberstein: Wizzy

Pip Torrens: Rankin

Kacey Mottet Klein: Julien Joubert

Édith Scob: Madame de Bressigny





Trama e recensione

Martin è un intellettuale parigino riciclatosi, più o meno volontariamente, come panettiere in un paesino della Normandia. Delle sue ambizioni di gioventù gli rimane una fervida immaginazione e una passione mai sopita per la grande letteratura, in particolare per le opere di Gustave Flaubert. Questa passione si risveglia quando una coppia di inglesi, dai nomi curiosamente familiari, si trasferisce in un rustico nelle vicinanze. I nuovi arrivati si chiamano Gemma e Charles Bovery, e persino i loro comportamenti sembrano imitare gli eroi di "Madame Bovary". Martin si prodiga affinché il destino della coppia non segua la stessa trama, ma la bella Gemma Bovery non ha letto i classici della letteratura e intende vivere la propria vita come più le piace.

Gemma Bovery: recensione Gemma Bovery apre in modo gradevole il TFF32: un gioco meta-teatrale con qualche bella riflessione. E con una Gemma Arterton in parte e bellissima.





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo fumetto di Posy Simmonds del 1999.



Mentre Valerie e Martin sono a letto e discutono sulla banalità di Madame Bovary, Valerie sta leggendo una biografia di Francois Mauriac. Anche il romanzo più famoso di Mauriac, Thérèse Desqueyroux, si occupa di una donna di provincia annoiata e infelice, ma questa donna cerca di avvelenare il marito con l'arsenico.



Gemma Arterton ha imparato a parlare francese per il film con l'aiuto del suo ragazzo francese Franklin Ohannessian, che ha anche lavorato alla produzione. L'attrice non ha pronunciato una parola di francese quando ha recitato nel film.



Gemma Arterton ha dichiarato che Gemma Bovery è il personaggio interpretato che le somiglia di più.



Secondo la regista Anne Fontaine, Isabelle Huppert "l'ha convinta a considerare Gemma Arterton come protagonista". Fontaine aveva in precedenza scartato la Arterton perché aveva recitato in un altro adattamento cinematografico di un fumetto di Posy Simmonds, Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese (2010).







Interviste e dichiarazioni

Gemma Arterton racconta come si è preparata al ruolo.

Siccome dovevo imparare la lingua, ho soggiornato a Parigi per qualche mese prima dell’inizio delle riprese: ero in preda al panico perché non parlavo una parola di francese! Per questo mi sono immersa nella cultura locale, e mi ricordo che Anne non faceva che ripetermi: “Assomigli al personaggio!”. Da un certo punto di vista, aveva ragione: la mia situazione era simile aquella di Gemma, visto che anche lei si trova improvvisamente immersa in una cultura che non le appartiene, e percepisce il suo essere straniera. Poi mi sono spostata in Bretagna per qualche settimana per migliorare la mia preparazione del francese. Sono anche uscita con dei francesi, sono andata con loro a vedere dei concerti, e così via; anche questa è una forma di preparazione.

La regista Anne Fontaine racconta come ha scoperto il fumetto di Posy Simmonds.

Conoscevo Posy Simmonds per via di Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese, e il solo fatto che il libro fosse intitolato Gemma Bovery mi intrigava molto: il gioco di parole su un archetipo letterario femminile mi sembrava promettente e divertente. Quando ho letto la graphic novel, i personaggi mi hanno intrigata e toccata nel profondo: ho percepito chiaramente il loro potenziale comico e la loro profondità umana, e sono stata sedotta dal tono dell’autrice, tra commedia feroce e formidabile ironia. Sono rimasta anche colpita dal curioso incontro tra un panettiere e quella giovane e moderna inglese che cambia la vita del protagonista nel momento in cui lo stesso pensava che la sua libido fosse sotto controllo e si considerava in “pensione” dal punto di vista sessuale ed emotivo! Ed eccolo perdere il controllo riguardo alla correlazione tra un personaggio immaginario, Emma Bovary, e la reale Gemma Bovery. Questo lato feticista mi è parso molto intrigante per una sceneggiatura. Ho cercato di essere fedele al libro, pur prendendomi delle libertà: nel libro di Posy Simmonds, il narratore, Joubert, interviene piuttosto indirettamente nella storia, mentre nel film gli ho dato una parte più importante e più spazio di manovra.

La scrittrice e illustratrice Posy Simmonds racconta la genesi del fumetto, una rilettura contemporanea di Madame Bovary.

L’idea del libro mi è venuta quando ho incrociato una bella donna in un bar in Italia. Era sommersa di sacchetti di boutique di lusso e trattava il suo compagno come un cane. Lui non sapeva più cosa fare per assecondarla, mentre lei passava il tempo a sospirare annoiata. Improvvisamente, mi sono detta: “è una Madame Bovary moderna!”. Una volta rientrata a Londra, proposi al mio editore la storia di una Madame Bovary inglese. Rilessi quindi il libro di Flaubert, che avevo scoperto all’età di 15 anni: la cosa che mi aveva scioccato all’epoca fu il fatto che Emma fosse una pessima madre. Successivamente, però, mi resi conto che si trattava di un’opera magistrale. Decisi di strutturare l’intreccio alla Flaubert: una donna sposa un uomo che non ama veramente, e si stanca presto di lui, annoiandosi talmente da immaginarsi di poter cambiare la sua vita.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Bruno Coulais (Microcosmos, Belfagor - Il fantasma del Louvre, I fiumi di porpora, La mélodie).



TRACK LISTINGS:

1. Generique Fin

2. Le Mariage de Gemma

3. Le Depart de Bressigny

4. Les Cosmos

5. Traveling Voiture

6. Flashback Londres

7. Le Bal de Gemma

8. Le Regard D'herve

9. La Lettre de Martin

10. Le SMS D'herve

11. Flashback Charlie

12. Au Cimetiere

13. Square 1234 - Alice Lewis

14. Bambou - Alain Chamfort

15. Can You - Rubin Steiner