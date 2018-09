Spider-Man: Far From Home - nuove foto dal set con Tom Holland e Zendaya

Riprese in corso per il sequel "Spider-Man: Far From Home" nei cinema americani dal 5 luglio 2019.

Riprese in corso per il sequel Spider-Man: Far From Home, con la troupe che sta continuando il suo tour europeo con una sosta a Praga per girare alcune scene con Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya Coleman) che passeggiano per le strade, insieme alla ripresa di una scena d'azione su un fiume. Ci si aspetta una storia d'amore tra i due personaggi, il che potrebbe essere il motivo per cui sono gli unici personaggi che vengono mostrati nella scena. Tuttavia questo deve ancora essere confermato ufficialmente, insieme all'identità del principale antagonista del sequel.

I nuovi scatti da Praga mostrano Tom Holland e Zendaya che camminano per le strade a tarda notte. Alcune delle foto appena trapelate presentano i due che fanno il segno della pace verso il cielo. Non è chiaro cosa stia esattamente succedendo nelle immagini, ma sembra una piccola scena di conversazione. Nelle vicinanze la troupe sparge un po' di nebbia sul fiume che sembra sia legata ad una scena con un'esplosione.

Kevin Feige, boss di Marvel Studios, ha confermato che la premessa di "Spider-Man: Far From Home" ruota intorno a Peter Parker e ai suoi amici che vanno in Europa per le vacanze estive. Feige ha recentemente dichiarato anche di aver scelto un cattivo perfetto per l'avventura internazionale. L'identità del nuovo villain non è stata divulgata, ma ci sono voci insistenti che sarà Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio. Durante l'etstae l'attore è stato avvistato in Inghilterra vicino al set, in uno di uesti "avvistamenti" era in compagnia del truccatore Donald Mowat, con cui l'attore ha lavorato diverse volte in passato.

"Spider-Man: Far From Home" si sta attualmente girando in Europa, mentre Avengers 4 sta realizzando riprese aggiuntive ad Atlanta e Captain Marvel è in post-produzione. Tutti e tre i film usciranno a quattro mesi l'uno dall'altro. Il nuovo film di Spider-Man rriva nei cinema il 5 luglio 2019.

What is this, finally a HQ pic of Far From Home Peter and Michelle / Tom and Zendaya?! pic.twitter.com/Qp0qW9NvFs — dromma (@OmDromma) 19 settembre 2018

what are tom and zendaya so cute for i- pic.twitter.com/QSvk3T18Gh — kay (@spiderIy) 19 settembre 2018

Spider-Man: Far From Home, nuovo materiale dal set di Praga https://t.co/0oZeFXaPbG pic.twitter.com/JJbvf04wBu — Cinespression (@cinespression) 19 settembre 2018

Fonte: The Daily Mail U.K.

Spider-Man: Far From Home - nuovi video dal set con Nick Fury e Maria Hill

Durante il fine settimana Samuel L. Jackson ha condiviso una foto su Instagram che accennava al suo ritorno nei panni di Nick Fury nel sequel Spider-Man: Far from Home. Ora vediamo l'agente S.H.I.E.L.D. di nuovo in azione al fianco di Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders in un nuovo video dal set condiviso online dall'utente Reddit Uhtred101.

Samuel L. Jackson e Cobie Smulders hanno iniziato a girare i loro ruoli in "Spider-Man: Far From Home" lo scorso fine settimana. Molti sospettano che "Spider-Man: Far From Home" sia basato sulla serie animata Ultimate Spider-Man, che spesso vede collaborare Nick Fury e Peter Parker. Spider-Man è ora un membro ufficiale degli Avengers, reclutato da Tony Stark in "Infinity War". Prima di vedere collaborare Nick Fury e Peter Parker nel nuov film di Spider-Man, Samuel L. Jackson vestirà i panni di Fury anche in Captain Marvel e in Avengers 4.

Il secondo video dal set che vi proponiamo sembra invece confermare il ritorno di Jon Favreau come Happy Hogan che Spider-Man: Homecoming è diventato il contatto diretto di Peter con Tony Stark. L'utente di Reddit R1zzles ha condiviso un video dal set dal Regno Unito che potrebbe mostrare il primo sguardo a Jon Favreau che riprende il ruolo. Il video è preso da una certa distanza, ma l'altra persona che parla con Fury e Hill corrisponde alla figura di Happy e al suo look tradizionale con cravatta nera. R1zzles non ha potuto confermare direttamente che è Favreau, ma ha notato che "sembrava decisamente molto simile a lui".

Inoltre un nuovo rumor (via SuperBroMovies) accenna ad un possibile ritorno di Gwyneth Paltrow come Pepper Potts in "Spider-Man: Far From Home". Questa notizia arriva sulla scia di un video che ha rivelato l'Happy Hogan di Jon Favreau sul set di "Far From Home". Paltrow è apparso brevemente alla fine di "Homecoming" insieme a Robert Downey Jr. L'attrice è stata un pilastro dell'UCM da quando è apparsa per la prima volta in Iron Man nel 2008. È tornata all'inizio di "Avengers: Infinity War" e tornerà anche in "Avengers 4".

L'universo cinematografico Marvel apparirà molto diverso dopo "Avengers 4", con eroi affermati che muoiono o passeranno il testimone, mentre nuovi eroi entrano in scena e conquistano i riflettori. Lo Spider-Man di Tom Holland sarà uno dei nuovi e giovani supereroi che diventerà protagonista dell'UCM dopo la conclusione della "Fase 3".

Un post condiviso da Samuel L Jackson (@samuelljackson) in data: Set 2, 2018 at 12:05 PDT

Fonte: Reddit

Spider-Man: Far From Home - nuovi video dal set con Tom Holland e Marisa Tomei

Sono in pieno corso in quel di Londra le riprese di Spider-Man: Far from Home e sono trapelati online nuovi video dal set di cui uno mostra la reunion di Tom Holland alias Peter Parker e Marisa Tomei che torna nei panni di Zia May che come si è visto in Spider-Man: Homecoming ora conosce il segreto di Peter.

Uno dei nuovi video dal set di "Spider-Man: Far From Home" è stato ripreso all'aeroporto di Stansted, appena fuori dalla capitale britannica. È qui che Tom Holland è stato avvistato mentre girava una scena dove corre fuori da un aeroporto urlando "May!" e correndo tra le sue braccia. L'aeroporto è stato allestito per somigliare all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, quindi questa scena del sequel potrebbe svolgersi alla fine del film, quando Peter torna dalle vacanze estive in Europa.

"Spider-Man: Far From Home" si svolge a Parigi, Venezia, Praga e Londra nel corso delle vancanze europee di Peter. Anche se i villain del sequel devono ancora essere confermati, è stato confermato che Samuel L. Jackson e Cobie Smulders appariranno nel sequel come Nick Fury e Maria Hill. Nick Fury è una parte importante della vita di Peter Parker nella serie animata Ultimate Spider-Man. Fury è comparso in quasi tutti gli episodi, quindi lo S.H.I.E.L.D. potrebbe giocare un ruolo significativo nel futuro della nuova trilogia di Spider-Man.

Tom Holland ha pubblicato un ulteriore video dal set in cui scherza paragonandosi a Tom Cruise e affermando di voler di realizzare di persona tutte le sue scene di stunt, mentre alle sue spalle vediamo la sua controfigura spazzata via da un enorme getto d'acqua. Il videoè stato realizzato per una campagna di beneficienza per raccogliere fondi per "The Brothers Trust" offrendo una visita al set di "Spider-Man: Far From Home".

"Spider-Man: Far From Home" è ancora un mistero, ma nel frattempo Jake Gyllenhaal è stato avvistato a Londra, l'attore è stato al centro di alcune voci che lo collegavano al ruolo del ​​malvagio Mysterio, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

New SET VIDEO from yesterday of "Spider-Man: Far From Home" at Stanstead airport (in England) shows Peter Parker (Tom) running to hug Aunt May (Marisa Tomei)! pic.twitter.com/iuwTzEgfut — Tom Holland Philippines (@TomHollandPhil) 18 agosto 2018

.@SamuelLJackson has been hanging out in ITALY the last couple of days. As we reported, SPIDER-MAN: FAR FROM HOME is expected to film scenes in VENICE. Photo via Sam on Instagram. pic.twitter.com/rz4EJAnwb1 — Christopher Marc (@_ChristopherM) 6 agosto 2018

Fonte: Screenrant / Reddit

Spider-Man: Far From Home - logo ufficiale e nuove foto dal set

Sony Pictures ha svelato un logo ufficiale per l'imminente Spider-Man: Far From Home che vi proponiamo insieme ad un paio di nuove foto dal set.

Oltre al prossimo "Far From Home" il nuovo Peter Parker di Tom Holland è apparso finora in altri tre film dell'Universo Cinematografico Marvel, con un debutto in "Civil War", un esordio da solista in Spider-Man: Homecoming del 2017 ben accolto da pubblico e critica con un incasso di 880 milioni di dollari nel mondo e un ritorno nel recente "Infinity War" dove è finito nella lista delle vittime di Thanos.

Le prima delle due nuove foto dal set, entrambe condivise su Instagram, ritrae il cast in un momento di relax. La foto mostra Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalan e Tony Revolori mentre partecipano al Lovebox Festival di Gunnersbury Park a Londra.

La seconda foto mostra Jake Gyllenhaal avvistato a Londra per strada insieme al makeup designer Donald Mowat. L'avvistamento ha inevitabilmente alimentato le voci sempre più insistenti che l'attore potrebbe interpretare un supercattivo in "Spider-Man: Far From Home", ma non ci sono state conferme ufficiali da parte dell'attore o dello studio.

Jake Gyllenhaal ha lavorato con Donald Mowat nel corso degli anni, ma il nome del make-up designer al momento non è collegato a "Spider-Man: Far From Home". Gyllenhaal e Mowat hanno lavorato insieme a cinque film in passato, tra cui Stronger, Animali notturni, Life, Nightcrawler e Prisoners. Semplice Coincidenza oppure Gyllenhaal e Mowat sono entrambi coinvolti nel nuovo film di Spider-Man?

"Spider-Man: Far From Home" vede il ritorno dei membri chiave del team creativo di "Homecoming": il regista Jon Watts e i co-sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers). il nuovo film di Spider-Man arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.

Un post condiviso da Oli Hill (@0lihill) in data: Lug 15, 2018 at 2:04 PDT

Un post condiviso da Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaaldaily) in data: Lug 29, 2018 at 1:30 PDT

Fonte: Screenrant

Spider-Man: Far From Home - primo video dal set con Tom Holland

Spider-Man: Far From Home si sta attualmente girando in Inghilterra e dopo alcune foto dal set arriva un primo video. Nella clip viene mostrato Tom Holland seduto sul davanzale di un tetto con aria pensierosa.

Il video è stato ripreso a Londra e condiviso su Twitter con il seguente commento.

Tom Holland sta girando Spider-Man: Far From Home per tutta la settimana a East London, questo è stato girato da uno degli amici di mia madre che vive molto vicino a me...

"Spider-Man: Far From Home" è diretto da Jon Watts regista di "Spider-Man: Homecoming" e del thriller "Cop Car" con Kevin Bacon. Non sono stati forniti aggiornamenti sulla trama, anche se sappiamo che Peter Parker sta trascorrendo le vacanze estive in Europa e in qualche modo incrocia la strada del supercriminale Mysterio. E' stato confermato anche che l'Avvoltoio di Michael Keaton, antagonista principale di "Spider-Man Homecoming", tornerà nel sequel.

Dopo essere stato trasformato in polvere dall'apocalittico schiocco di dita di Thano, pare evidente che Peter Parker sarà in qualche modo resuscitato in Avengers 4 poiché "Far From Home" avrà luogo luogo immediatamente dopo gli eventi di quel film. Il prossimo Spider-Man sarà il primo film della "Fase 4" e porterà l'Universo Cinematografico Marvel su un percorso completamente nuovo i cui dettagli non sono stati ancora rivelati.

Nel frattempo Sony porterà Venom nei cinema entro la fine dell'anno con Tom Hardy nei panni del micidiale simbionte. Per mesi ci sono state speculazioni su un potenziale cameo di Tom Holland nei panni di Peter Parker in Venom, ma sembra che Holland non apparirà nello spin-off.

"Spider-Man: Far from Home" è previsto nei cinema per il 5 luglio 2019.

tom holland has been filming for spider-man far from home all week in east london, this was taken by one of my mum’s friends who i live super close to i’m ajajksldldld pic.twitter.com/PLumeM5vTB — mia; ilyicg ♡ (@cometbarbara) 7 luglio 2018

Tom Holland being cute today on the set of ' Spider Man Far From Home ' pic.twitter.com/4Huwac6cgf — Tom Holland Source (@tomhsource) 2 luglio 2018

Spider-Man: Far From Home - una foto dal set rivela riprese in corso

Una prima foto dal set che ritrae Tom Holland rivela che le riprese di Spider-Man: Far From Home hanno preso il via ad 11 mesi dall'uscita di Avengers 4. Come suggerisce il titolo, "Spider-Man: Far From Home" porterà Peter Parker fuori da New York per un viaggio in tutto il mondo. Al timone del sequel torna Jon Watts regista di Spider-Man: Homecoming.

Spider-Man 2: Kevin Feige conferma il titolo 'Spider-Man: Far From Home' Dopo l'annuncio di Tom Holland anche Kevin Feige conferma "Spider-Man: Far From Home" come titolo ufficiale del sequel di "Spider-Man: Homecoming".

Queste prime foto sono state scattate a Bishop's Stortford, in Inghilterra, e offrono una prima occhiata a Peter Parker dopo i tragici eventi di "Infinity War" che l'hanno visto trasformato in polvere dolo l'apocalittico schiocco delle dita di Thanos. Le immagini sono state scattate da Sophie Playle, che si è imbattuta casualmente nella produzione mentre raccontava la sua routine quotidiana.

Cominciando casualmente la settimana scopro Tom Holland sul set dove stanno girando il nuovo film di Spider-Man, proprio dietro l'angolo dove vivo.

Non si può ricavare molto dalle foto, ma sappiamo che Londra sarà una delle location del film, che Mysterio sarà uno dei villain del film, ci sono rumor su Jake Gyllenhaal per il ruolo, e che l'Avvoltoio di Michael Keaton tornerà.

"Spider-Man: Far From Home" sarà il primo film Marvel ad essere ambientato direttamente dopo Avengers 4 e arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.

Casually starting off the week by watching Tom Holland walk onto set where they’re filming the new Spider-Man movie, just around the corner from where I live. pic.twitter.com/folz0ooCMi — Sophie Playle (@sophieplayle) 2 luglio 2018

Fonte: Screenrant