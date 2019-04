Spider-Man: Far From Home - nuova immagine ufficiale con Tom Holland e Jake Gyllenhaal

Di Pietro Ferraro sabato 27 aprile 2019

Spider-Man Far From Home: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Marvel Studios nei cinema italiani dall'11 luglio 2019.

E' disponibile una nuova immagine ufficiale di Spider-Man: Far From Home che regala ai fan un ulteriore sguardo al Mysterio di Jake Gyllenhaal.

Nella foto il Peter Parker di Tom Holland può essere visto stringere la mano al Mysterio di Jake Gyllenhaal, che il regista Jon Watts descrive come "lo zio figo". Il regista non ha fornito dettagli, ma ha confermato che Peter si scontrerà contro gli Elementali dopo che Nick Fury lo ha rintracciato all'estero e gli ha consegnato il nuovo costume stealth. Da notare che Mysterio è descritto come un potente mago e non come un villain, che è il ruolo del personaggio nei fumetti Marvel.

Tom Holland si è detto estasiato ricordando quando gli hanno comunicato che avrebbe lavorato con Jake Gyllenhaal in "Spider-Man: Far From Home".

Se prendi qualsiasi intervista che abbia mai fatto prima di questo film in cui qualcuno mi ha chiesto: "Con chi lavoreresti se potessi scegliere un qualsiasi attore?" Avrei detto Jake Gyllenhaal...E quando ho scoperto che era lui, ero entusiasta, ma anche molto nervoso, ma Jake è andato ben oltre le mie aspettative.

"Spider-Man: Far From Home" arriva nei cinema italiani dall'11 luglio.

Spidey links up with Mysterio in new ‘Far From Home’ pic 🤝



(via @EW | https://t.co/pmuNUraLsL) pic.twitter.com/TUiNEslKv5 — Fandom (@getFANDOM) 25 aprile 2019

Fonte: Screenrant / Entertainment Weekly

Spider-Man: Far From Home - nuovi poster ufficiali e svelati tre set LEGO del film

Sony ha reso disponibili nuovi poster internazionali di Spider-Man: Far From Home, il nuovo film dell'Universo Cinematografico Marvel in uscita nei cinema italiani il 4 luglio 2019.

Oltre alle nuove locandine, sono trapelati online tre nuovi set LEGO ispirati a "Spider-Man: Far From Home" che sembrano confermare l'arrivo degli Elementali. I trailer hanno accennato a questi antagonisti anche se i loro nomi non sono mai stati rivelati. Ora grazie a questi set LEGO potrebbero essere stati rivelati i loro nomi ufficiali. Inoltre un altro set mette in scena una battaglia su uno Stark Jet con alcuni droni che tentano di abbatterlo.

I primi due set LEGO sono denominati rispettivamente "Molten Man Battle" e "Hydro-Man Attack", entrambi sono Elementali dei fumetti ed entrambi sono stati intravisti nei trailer, anche se non è mai stata confermata la loro identità. Il set Hydro-Man presenta una mini-figure di MJ di Zendaya, insieme al Mysterio di Jake Gyllenhaal e al Peter Parker di Tom Holland, a conferma che Mysterio sta unendo le forze con Peter Parker per sconfiggere gli Elementali.

Alleanza a prescindere, Mysterio è un villain di primo piano, quindi è possibile che il super-criminale abbia usato i suoi poteri per creare illusioni di Hydro-Man e Molten Man nel tentativo di ingannare Peter Parker, ma non lo sapremo fino a quando il film uscirà nei cinema questa estate. Inoltre non sappiamo ancora come Peter Parker ritornerà dalla Decimazione di "Infinity War", qualcosa che sarà spiegato quando Avengers: Endgame uscirà nelle sale il 3 aprile.

Il terzo dei set LEGO di "Spider-Man: Far From Home" presenta uno Stark Jet al centro di una battaglia, con il set che include mini-figures di Mysterio, Nick Fury, Happy Hogan e Spider-Man. Trovate le immagini dei nuovi set LEGO a seguire.

Spider-Man Far From Home LEGO set identifies thr water Villain as Hydro-man! pic.twitter.com/tsM9T1dUNc — Comic Dad (@rorymiller77) 20 marzo 2019

LEGO Spider-Man Far From Home pic.twitter.com/pTqn5657Ib — cm (@cm4sci_) 20 marzo 2019





Spider-Man: Far From Home - nuovo poster ufficiale e cosa ci ha svelato il trailer italiano

[Per visionare il trailer italiano clicca sull'immagine in alto]

E' finalmente approdato online un primo trailer italiano di Spider-Man: Far From Home, quindi vediamo di analizzare cosa ci ha svelato questo primo teaser, e quello che si nota subito è che l'ambientazione europea e la musica d'accompagnamento donano al tutto un'aria da film di spionaggio internazionale alla James Bond.

Il film in arrivo nei cinema il 4 luglio è chiaramente ambientato dopo "Avengers: Endgame" (nelle sale dal 24 aprile), sequel di "Infinity War" che ci spiegherà come Peter Parker e i supereroi scomparsi dopo l'apocalittico schiocco di dita di Thanos hanno salvato la metà dell'universo cancellato dal Titano pazzo.

Spider-Man: Far From Home sarà caratterizzato da alcuni graditi ritorni: Ned (Jacob Batalon), Michelle / MJ (Zendaya), Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) e Happy Hogan (Jon Favreau).

Il trailer di Spider-Man: Far From Home offre un primo sguardo a tutti i principali personaggi che fanno ritorno, tra cui Fury che incontra Peter Parker, e un primo sguardo a Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, lo vediamo anche con indosso l'iconico casco trasparente a "boccia per i pesci". Mysterio sarà un alleato in "Far From Home", almeno in principio, ma ricordiamo che nei fumetti è uno dei maggiori antagonisti di Spider-Man.

[Per visionare il trailer italiano alternativo clicca sull'immagine in alto]

Per quanto riguarda il nuovo poster, sembra suggerire un sacco di luoghi diversi che potrebbero apparire in Spider-Man: Far From Home. Gli adesivi sulla maschera di Spidey includono la natia New York e poi location europee come Praga, Londra, Venezia, le Alpi svizzere e Berlino. Alcune di queste sono stati confermate da foto e trailer, tra cui New York, Londra e Venezia, ma alcune come Berlino sono nuove. Naturalmente il poster non è necessariamente la conferma che Peter Parker e i suoi amici viaggeranno in tutti questi luoghi, ma è certamente una possibilità da tenere in considerazione.

Il trailer ci da anche un assaggio degli Elementali di Marvel Comics, quattro umanoidi extradimensionali immortali con un potere sulle forze naturali e che governarono un regno sulla Terra prima della nascita dell'Atlantide originale. Gli Elementali dei fumetti sono Hydron signore delle acque, Magnum padrone della terra, Hellfire portatore di fiamma e Zephyr padrona dei venti e appaiono tutti e quattro nel trailer.

Il nuovo trailer conferma anche i due nuovi costumi di Spider-Man, quello rosso e nero e quello che ha fatto chiacchierare di più i fan, il costume nero versione "stealth" che molti credono sia stato fornito a Peter Parker da Nick Fury.

Spider-Man: Far From Home - nuova illustrazione ufficiale rivela il Mysterio di Jake Gyllenhaal

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Trapelata online un'illustrazione ufficiale che mostra come apparirà Mysterio in Spider-Man: Far From Home e probabilmente non è quello che i fan più irriducibili della Marvel Comics speravano di vedere. Il candidato all'Oscar Jake Gyllenhaal interpreta la nemesi e temporaneo alleato di Spider-Man nell'atteso sequel in arrivo.

L'immagine condivisa su Twitter non ritrae Jake Gyllenhaal nel film, ma si tratta di un'illustrazione ufficiale pubblicata in una rivista come parte di un'anteprima del film. dalla testa ai piedi l'aspetto di Mysterio è perfetto, incluse la mani avvolte in fasci di energia. Tuttavia al personaggio manca il caratteristico casco la cui mancanza potrebbe creare qualche mal di pancia tra i fan. Alla Marvel hanno davvero pensato di eliminare un elemento tanto iconico oppure Gyllenhaal indosserà il casco solo in alcuni specifici momenti del film?

Nel mondo di Marvel Comics il maestro dell'illusione e dell'inganno è uno dei più grandi nemici di Spider-Man. Tuttavia in una recente intervista Jake Gyllenhaal ha rivelato che il suo personaggio collaborerà con Spider-Man e che Mysterio sarà "un bravo ragazzo", almeno per parte del film.

Ci sono queste minacce al mondo, le creature Elementali, e Mysterio è qualcuno che sa di loro e che vuole assicurarsi che il mondo sia al sicuro da loro, e Nick Fury lo chiama e gli chiede di aiutare perché è l'unico che li comprende davvero in un certo modo e così si allea con l'amichevole Spider-Man di quartiere e, sfortunatamente, deve farlo diventare più di un semplice amichevole Spider-Man di quartiere.

Come suggerisce il titolo, "Spider-Man: Far From Home" vede Peter Parker, ancora una volta interpretato da Tom Holland, fare un viaggio in Europa dove oltre a Mysterio incontrerà nuovi nemici come Hydro-Man, Chameleon e Molten Man.

Nel video "fan made" che apre l'articolo trovate un trailer del film in versione animata che presenta Spider-Man accanto a Nick Fury e Maria Hill come previsto nel film. La clip include anche Mysterio con un look più recente e accenna ad un suo eventuale confronto con Spidey.

"Spider-Man: Far From Home" diretto da Jon Watts arriva nelle sale il 5 luglio 2019.

New promo art of Mysterio in ‘Spider-Man: Far From Home’ via @empiremagazine pic.twitter.com/LgqFcmPq3U — Thomas Polito (@thomasp0003) 25 dicembre 2018

Fonte: Spider-Man News

Spider-Man: Far From Home - prima sinossi ufficiale

Disponibile una prima sinossi ufficiale di Spider-Man: Far From Home, e conferma che Peter Parker sta lavorando per Nick Fury. Durante il fine settimana i partecipanti al Brazil Comic-Con hanno potuto visionare il primo trailer del sequel, insieme ad apparizioni di Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Jacob Batalon. Il trailer deve ancora essere pubblicato online, ma dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno.

Spider-Man: Far From Home: immagini del nuovo costume 'stealth' dal Brazil Comic-Con Immagini dei nuovi costumi del film "Spider-Man: Far From Home" dal Comic-Con Experience brasiliano.

Ora, abbiamo una migliore idea di cosa sta accadendo in "Spider-Man: Far From Home", grazie ad una sinossi pubblicata di recente. Samuel L. Jackson ha confermato il suo ruolo nel sequel durante l'estate, ma non è chiaro come si inserisce nella trama generale. Nel trailer Peter Parker prende la decisione consapevole di lasciare il suo costume di Spider-Man a casa prima di andare in Europa per il suo viaggio con la scuola, ma scoprirà che non è stata una grande idea.

Peter Parker e i suoi amici vanno in vacanza estiva in Europa. Comunque gli amici non riusciranno a svagarsi come vorrebbero - Peter dovrà accettare di aiutare Nick Fury a scoprire il mistero delle creature che causano disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

La sinossi di "Spider-Man: Far From Home" conferma che c'è Nick Fury dietro il costume nero versione "stealth" di Peetr Parker che è stato rivelato dopo che alcune foto dal set sono trapelate online.

Il trailer mostrato al Brazil Comic-Con ha presentato anche il Mysterio di Jake Gyllenhaal. Duranet la loro partecipazione alla convention Gyllenhaal e Tom Holland hanno rivelato che i loror personaggi stanno lavorando insieme in "Spider-Man: Far From Home", anche se non è chiaro cosa significhi esattamente in questo momento in termini di villain e supereroe. Il duo ha aggiunto che stanno combattendo gli Elementali. Si ritiene che gli Elementali siano le creature dietro ai disastri in Europa su cui stanno indagando Peter Parker e Nick Fury.

Secondo quanto riferito Mysterio ha una grande conoscenza degli Elementali e sarà supportato da Nick Fury e sembra che la relazione tra Peter Parker e Mysterio inizierà con un alleanza, ma con tipi infidi come Mysterio è sempre meglio guardarsi le spalle, anche quando l'obiettivo sembra comune.

Fonte: Screenrant

Spider-Man: Far From Home -prima immagine ufficiale con il nuovo costume nero

Disponibile via Twitter la prima immagine di Spider-Man: Far From Home che ritrae Peter Parker nel suo nuovo costume "stealth". In attesa che un primo trailer arrivi online dopo la presentazione al Brazil Comic-Con, possiamo dare un ulteriore sguardo al nuovo costume nero di cui al momento non conosciamo le peculiarità, se non la furtività.

Nel trailer di "Spider-Man: Far From Home" mostrato al Brazil Comic-Con, Nick Fury è stato visto mentre fa visita a Peter Parker. Viene anche mostrato che Parker prende la decisione di lasciare a casa il costume di Spider-Man prima di andare in Europa. Anche se deve ancora essere confermato, si ritiene che il costume stealth venga fornito a Parker da Fury, il che significa che si tratta di una creazione dello S.H.I.E.L.D.. Nelle immagini mostrate al Brazil Comic-Con, c'è un logo che è stato oscurato, probabilmente per impedire che qualcosa di troppo trapeli, ma l'immagine ufficiale del film non sembra mostrare quel logo.

Il trailer di "Spider-Man: Far From Home" ha anche regalato ai fortunati fan del Brazil Comic-Con il loro primo sguardo al Mysterio di Jake Gyllenhaal, senza il suo casco iconico. Dalle prime reazioni al trailer pare che il look della tuta sia molto simile al design dei fumetti, quindi dovrebbe rendere molto felici i fan dell'Universo Cineamatografico Marvel quando il trailer verrà finalmente presentato online. Anche se alcuni fan si lamentano del fatto che il trailer non sia ancora disponibile, bisogna anche dire che Marvel Studios ha rilasciato due trailer questa settimana per Captain Marvel e l'attesissimo Avengers: Endgame, con quest'ultimo che come era prevedibile ha infranto il precedente record di visualizzazioni sempre detenuto da Marvel.

Spider-Man: Far From Home - Jake Gyllenhaal conferma il ruolo di Mysterio

Era solo questione di tempo, ma ora è confermato: Jake Gyllenhaal interpreta Mysterio in Spider-Man: Far From Home. Gyllenhaal, che abbiamo visto e apprezzato in I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko e Zodiac, ha utilizzato per la prima volta Instagram e come suo primo post ha deciso di confermare che vestirà i panni della più temibile nemesi dell'Uomo Ragno. Mysterio è stato tra i villain presi in cosiderazione da Sam Raimi quando stava per realizzare la sua versione di Spider-Man 4 mai andata in porto. Gyllenhaal ha pubblicato un breve video, che lo vede leggere il fumetto "The Amazing Spider-Man #311", accompagnato dalla didascalia a seguire.

Ho appena realizzato che non sto interpretando Spider-Man.

La battuta si riferisce al fatto che Jake Gyllenhaal ha sostenuto un provino per il ruolo di Peter Parker nel primo film live-action di Spider-Man, ruolo che alla fine è andato a Tobey Maguire. Per quanto riguarda il video, potrebbe esserci più di quello che l'attore mostra. La storia "Mysteries Of The Dead" di The Amazing Spider-Man #311 vede Mysterio portare Spidey a credere di essere responsabile della morte violenta di un civile innocente, durante un'illusione molto elaborata che coinvolge un mostro gigante fatto di mattoni. Gyllenhaal sta suggerendo che la trama del fumetto è stata usata come ispirazione per la storia del sequel di Spider-Man: Homecoming?

Quello che sappiamo per certo è che Tom Holland, nonostante sia stato polverizzato da Thanos alla fine di "Infinity War", tornerà come Peter Parker per una nuova avventura che lo porterà in Europa. Sappiamo anche che il primo trailer di "Spider-Man: Far From Home" arriverà questo sabato, il che significa che forse potremo dare una prima occhiata a Mysterio e scoprire se la trama del fumetto mostrato da Gyllenhaal abbia realmente fornito un qualche spunto agli sceneggiatori.

"Spider-Man: Homecoming" è stato un reboot di grande successo, diretto da Jon Watts (che torna per il sequel), il film ha incassato 880 milioni di dollari in tutto il mondo. "Far From Home" che seguirà l'attesissimo Avengers 4 sarà nelle sale dal 5 luglio 2019.

Fonte: Screenrant

Spider-Man: Far From Home - Marvel lancia il conto alla rovescia ufficiale

Marvel ha, letteralmente, dato il via al conto alla rovescia ufficiale per Spider-Man: Far From Home. I fan dell'Universo Cinematografico Marvel dopo il deludente riscontro di The Amazing Spider-Man 2 hanno visto Sony riavviare il franchise per l'ennesima volta, concludendo nel frattempo un accordo con Marvel Studios, che ha permesso a Spidey di unirsi ai suoi compagni Avengers sul grande schermo. Dopo il debutto in Captain America: Civil War, Il nuovo Peter Parker di Tom Holland ha avuto il suo primo film da solista l'anno scorso con Spider-Man: Homecoming e ora il conto alla rovescia per il sequel è in corso.

Considerati gli eventi di "Infinity War", che ha visto Thanos trasformare letteralmente Peter Parker in polvere, ci sono molte domande che i fan si sono posti sul sequel, in primis in che modo Peter tornerà alla sua vita di studente / supereroe. A questa e a molte altre domande verrà data risposta in Avengers 4 in uscita la prossima estate, che concluderà la "Fase 3" dell'UCM. "Spider-Man: Far From Home" avrà quindi l'onore e l'onere di essere il primo film della "Fase 4", una responsabilità non da poco che lo renderà un evento molto atteso dai fan.

Sulla trama della prossima avventura da solista di Spidey ci sono solo vaghi dettagli. Quello che sappiamo per certo è che il titolo si riferisce al fatto che questa puntata vedrà Peter "lontano da casa" in un'avventura all'estero più specificatamente in Europa, che è qualcosa di nuovo per il franchise. Vedremo anche una nuova nemesi molto amata dai fan, il malvagio Mysterio, che sarà interpretato da Jake Gyllenhaal che pare avrà un look molto fedele ai fumetti, incluso il casco trasparente modello "boccia per pesci".

Sempre riguardo al Mysterio di Gyllenhaal è stata condivisa via Instagram l'immagine di una speciale edizione della bibita Dr. Pepper che verrà rilasciata insieme a "Spider-Man: Far From Home". Un primo sguardo al design della bottiglia / lattina è stato mostrato in un'immagine ufficiale in cui appare quello che sembra il profilo molto nitido di Mysterio, specificando che quello nella foto non è l'aspetto finale della bibita e che il design finale "caratterizzerà il personaggio principale del film".

La versione aromatizzata in edizione limitata di Dr. Pepper che uscirà nel 2019, Dark Berry! Questa versione uscirà per celebrare il lancio di Spiderman 2.

Anche se l'immmagine non mostra il look di Mysterio nelal sua interezza, quello che viene mostrato rievoca senza dubbio il villain della Marvel. Jon Watts, che ha diretto "Spider-Man: Homecoming", è tornato al timone di "Spider-Man: Far From Home" che arriverà nei cinema il 5 luglio 2019 con un cast che oltre a Tom Holland includerà anche Zendaya, Jacob Batalon, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Tony Revolori e J. B. Smoove.

Fonte: Marvel / Screenrant

Spider-Man: Far From Home - Tom Holland svela il nuovo costume (video)

Tom Holland ha svelato ufficialmente il nuovo costume di Spider-Man: Far From Home durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live. Sono passati due anni da quando Holland ha debuttato nell'Universo Cinematografico Marvel come Peter Parker alias Spider-Man in Captain America: Civil War dei fratelli Russo, ed è già apparso in tre puntate del franchise, con una quarta in arrivo. Anche se Spidey è stato tra i caduti di Avengers: Infinity War, ciò non significa che la sua carriera nell'UCM sia giunta al termine.

Holland ha recentemente completato le riprese di" Far From Home", un sequel dello Spider-Man: Homecoming di Jon Watts del 2017, che è stato confermato si svolgerà dopo gli eventi di Avengers 4. Per accompagne Spidey nella sua nuova avventura in Europa, è stato progettato un costume nuovo di zecca, un altro apparentemente ispirato dai fumetti Marvel.

L'account Twitter di Jimmy Kimmel ha pubblicato un video e una foto della puntata che mostra Tom Holland con indosso il suo nuovo costume di "Spider-Man: Far From Home" che arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.

Fonte: THR

Spider-Man: Far From Home - nuove foto dal set e Tom Holland annuncia il fine riprese

Spider-Man: Far From Home di Jon Watts ha ufficialmente concluso le riprese. Il film sequel di Spider-Man: Homecoming</em uscirà l'anno prossimo e sarà un'avventura internazionale ambientata pochi istanti dopo gli eventi di Avengers 4.

Tom Holland ha utilizzato il suo account Instagram per pubblicare alcune foto dal set di New York, tra cui una lo vede ritratto con Michelle Zendaya e in cui annuncia l'ultimo giorno di riprese. Questo segna la fine di quasi tre mesi di riprese per "Far From Home" che ricordiamo ha fruito di location a Londra, Venezia e Praga. Oltre alla MJ di Zendaya il sequel vedrà il ritorno anche di altri compagni di classe di Peter, come Flash Thompson (Tony Revolori) e Ned Leeds (Jacob Batalon) insieme a nuovi membri del cast, come JB Smoove e il Remy Hii della commedia Crazy & Rich (Crazy Rich Asians).

"Spider-Man: Far From Home" arriva nei cinema il 5 luglio 2019.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Ott 16, 2018 at 8:11 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Ott 16, 2018 at 12:27 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Ott 16, 2018 at 10:49 PDT





Spider-Man: Far From Home - foto e video dal set svelano un nuovo costume

Un nuovo costume, il terzo, svelato da nuove immagini trapelate dal set di New York di Spider-Man: Far From Home. Prima dell'uscita di Spider-Man: Homecoming, un concept art condiviso online mostrava un costume nero e rosso che però non è stato poi utilizzato nel film. Ora sembra che il sequel utilizzerà una versione di quel costume, dal momento che è stato mostrato sul set in nuove foto pubblicate su Twitter e un nuovo video condiviso su Instagram.

Le nuove immagini mostrano Tom Holland nel nuovo completo nero e rosso che esegue una scena di stunt con la MJ di Zendaya. Finora abbiamo visto Tom Holland nel tradizionale costume Spider-Man e in un costume nero che si ipotizza ispirato allo Spider-Man Noir, ma qu questa ultima ipotesi non ci sono conferme.

Ulteriori foto dal set mostrano lo Spidey di Tom Holland e il Nick Fury di Samuel Jackson sul set di Venezia. I due stanno navigando su una imbarcazione lungo un canale. Sia Nick Fury che Spider-Man hanno subito lo stesso destino alla fine di "Infinity War". Avengers 4 ci darà le risposte al mistero della scomparsa di alcuni amati supereroi, e anche se i dettagli sulla trama sono sotto il più stretto riserbo, si ritiene che il viaggio nel tempo sarà un fattore importante che permetterà a Fury e Spidey di tornare indietro nel tempo per "Spider-Man: Far From Home". Si dice anche che l'ultimo film degli Avengers avrà luogo cinque anni dopo gli eventi di "Infinity War", quindi dovrebbe dare a Tony Stark il tempo necessario per escogitare qualcosa onde invertire gli effetti dell'apocalittico schiocco di dita di Thanos.

Inoltre pare proprio che Jake Gyllenhaal interpreterà Mysterio, grazie ad alcune altre recenti foto del set che hanno visto l'attore in costume. È previsto anche il ritorno di Michael Keaton come Avvoltoio, l'ultima volta l'abbiamo visto era dietro le sbarre intento a proteggere l'identità segreta di Peter Parker.

"Spider-Man: Far From Home" esce nelle sale il 5 luglio 2019, dopo Captain Marvel e "Avengers 4". Il sequel è il primo film della "Fase 4" dell'Universo Cineamtografico Marvel.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Comic Godz (@comicgodz) in data: Ott 12, 2018 at 7:14 PDT







Non c'è abbastanza gente che sta parlando di questa foto

Sono indignataaaa #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/f4f4b51BUc

— asss (@xalwaysbooksx) 12 ottobre 2018



La nuova Spidey suit è qualcosa di epicoo😍😍 #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/MWemmZ4KZs

— cut my lip ||-// TRENCH IS OUT NOW (@sheeranspen) 12 ottobre 2018



Scusate ma: LE CHIAPPE 😭😭😭 e sopratutto IL COSTUME NUOVO sclero tantissimoooooh #tomholland #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/jT6b35HGLO

— nana`彼🦊 (@itsursmiIe) 12 ottobre 2018



More details in HQ of the new suit. #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/dHqGQvusrm

— Tom Holland Source (@tomhsource) 12 ottobre 2018



Spider Man asking for a high five to Michelle. #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/JGT1R2kvwm

— Tom Holland Source (@tomhsource) 12 ottobre 2018



What if Nick give Peter the black suit #SpiderManFarFromHome pic.twitter.com/08iHussaf4

— Infinity 🌌 (@Shime1912) 8 ottobre 2018



Spidey and Fury staying afloat.

Watch out for Morris 🌊 , guys.

He’ll capsize your boat. #SpiderManFarFromHome 🕷 (Reddit: https://t.co/z0LgUc3k5L) pic.twitter.com/YL3K7lZv0h

— Marvelous Realm (@MarvelousRealm) 6 ottobre 2018



A new batch of SPIDER-MAN: FAR FROM HOME set photos give a clearer look at Spider-Man, back in his Stark suit, riding a boat at night with Nick Fury! pic.twitter.com/F3wKHQaRtj

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 8 ottobre 2018



Here's a look at the first SPIDER-MAN: FAR FROM HOME promo poster spotted at London's Brand Licensing Expo 2018! (via @ComicBook_Movie) pic.twitter.com/AueTFd8xCq

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 10 ottobre 2018

Fonte: Screenrant





Spider-Man: Far From Home - nuovo video dal set, Tom Holland saluta i fan da Venezia

Concluse le riprese in Europa per Spider-Man: Far From Home. Tom Holland ha condiviso sul suo account Instagram un nuovo video dal set per annunciare il fine riprese a Venezia.

Onestamente il miglior lavoro della mia vita, grazie a Venezia, Praga e ovviamente la mia città natale, Londra. Non avrei potuto chiedere una squadra migliore e il sostegno dei nostri fantastici fan è stato incredibile. Vi amo tutti voi e New York, stiamo arrivando.

Insieme al video dal set con Holland vi proponiamo anche una nuova foto dal set che mostra il nuovo costume nero di Spider-Man che ha scatenato la fantasia dei fan.

La foto (che trovate in coda all'aggiornamento) mostra quello che sembra essere un costume "stealth" che Peter indossa mentre lavora accanto a Nick Fury. I colori scuri sono stati paragonati al costume di Spider-Man Noir, ma le immagini più recenti suggeriscono che è qualcosa di molto diverso, forse qualcosa concepito per Peter Parker dallo stesso S.H.I.E.L.D..

Le ipotesi su dove Marvel abbia tratto l'ispirazione per questo nuovo costume di Spider-Man vertono su un mix diversi costumi di Spider-Man: lo stile "armatura" ricorda lo speciale costume che Peter indossava nel fumetto "To The Ends of the Earth" di Dan Slott e Stefano Caselli. Quel particolare costume, creato da Spider-Man per assumere il potere assemblato dei Sinistri Sei, presentava una miriade di trucchi e gadget.

Il cast di "Far From Home" include anche Michael Keaton che riprenderà il ruolo di Adrian Toomes aka Avvoltoio, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, J.B. Smoove, Oli Hill, Remy Hii e Marisa Tomei. Cobie Smulders tornerà come Maria Hill, con Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury.

Jon Watts è tornato alla regia di "Far From Home" dopo aver diretto Spider-Man: Homecoming, che ha incassato 880 milioni di dollari nel mondo. Questo sarà il primo film della "Fase 4" dell'universo Cinematografico Marvel. "Spider-Man: Far From Home" arriverà nelle sale il 5 luglio 2019.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Ott 3, 2018 at 9:28 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Set 28, 2018 at 9:24 PDT





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da ✌️ (@tomholland2013) in data: Set 27, 2018 at 3:00 PDT





Fonte: Screenrant





Spider-Man: Far From Home - nuovi video dal set, svelato Mysterio?

Trapelati online nuovi video dal set di Spider-Man: Far From Home, filamti che offrono un potenziale primo sguardo al costume di Mysterio interpretato da Jake Gyllenhaal (che deve ancora confermare la sua partecipazione al film).

Nel nuovo video dal set, condiviso su Twitter da Martin Knap, si può scorgere il corpo verde, il mantello viola e persino i guanti dorati. Per quanto riguarda il casco trasparente potrebbe essere aggiunto in seguito con l'ausilio di CG.

ATTENZIONE!!! a seguire trovate potenziali spoiler su "Spider-Man: Far From Home".

A corredo di questo video sono state pubblicate anche una serie di nuove foto dal set che rivela che una coppia classica di Marvel Comics si unirà in "Spider-Man: Far From Home", mentre nuove foto mostrano Betty Brant (Angourie Rice) che si tiene per mano con Ned Leeds (Jacob Batalon). Le foto sembrano confermare che J.B. Smoove, il cui ruolo è stato finora un mistero interpreterà uno degli insegnanti della Midtown School of Science and Technology.

Nei fumetti, Peter Parker incontra Betty e Ned al Daily Bugle, dove lavorano entrambi (Ned come reporter e Betty come segretaria di J. Jonah Jameson). In "Spider-Man: Homecoming" i due sono stati presentati invece come compagni di scuola di Peter piuttosto che suoi colleghi. Ned è il migliore amico di Peter e una delle poche persone che conosce la sua identità segreta, mentre Betty è la migliore amica dell'interesse amoroso di Peter, Liz, ed è anche la co-conduttrice della trasmissione di news scolastiche.

"Spider-Man: Far From Home" si sta girando in Europa con tappe a Londra e Praga, e attualmente il cast sta girando scene a Venezia. Il film sembra essere basato su Peter e i suoi amici che si recano in una gita scolastica europea. Le ultime foto mostrano i ragazzi alle prese con alcuni piccioni e Betty può essere vista tenersi per mano con qualcuno che, anche se per lo più fuori dall'inquadratura, è quasi certamente Ned. Inoltre J.B. Smoove può essere visto mentre sorveglia i ragazzi insieme a Mr. Harrington (Martin Starr), quindi presumibilmente interpreta uno degli insegnanti della Midtown.

Betty Brant è stata coinvolta romanticamente da Peter ad un certo punto nei fumetti, ma alla fine ha finito per sposare Ned. Mary Jane Watson era la damigella al matrimonio, e Peter era il testimone di Ned. Per visionare le nuove foto dal set cliccate QUI.

Diretto da Jon Watts, "Spider-Man: Far From Home" arriva nei cinema il 5 luglio 2019.







Final scenes from Spider-Man: Far from Home in Liberec, now the end of filming pic.twitter.com/D9SNaHSBJk

— Martin Knap (@CZMARTY7) 30 settembre 2018



Spider-Man: Far from Home: Mysterio in Liberec, Czech Republic pic.twitter.com/qfgJDQJQLs

— Martin Knap (@CZMARTY7) 30 settembre 2018



Spider-Man: Far from Home: Mysterio in Liberec, Czech Republic pic.twitter.com/wpWaWe0oRE

— Martin Knap (@CZMARTY7) 30 settembre 2018



Spider-Man: Far from Home: Mysterio in Liberec, Czech Republic, final scene pic.twitter.com/KCzGJmme01

— Martin Knap (@CZMARTY7) 30 settembre 2018

Fonte: Reddit / Comicbook





Spider-Man: Far From Home - nuove foto dal set con Tom Holland e Zendaya

Riprese in corso per il sequel Spider-Man: Far From Home, con la troupe che sta continuando il suo tour europeo con una sosta a Praga per girare alcune scene con Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya Coleman) che passeggiano per le strade, insieme alla ripresa di una scena d'azione su un fiume. Ci si aspetta una storia d'amore tra i due personaggi, il che potrebbe essere il motivo per cui sono gli unici personaggi che vengono mostrati nella scena. Tuttavia questo deve ancora essere confermato ufficialmente, insieme all'identità del principale antagonista del sequel.

I nuovi scatti da Praga mostrano Tom Holland e Zendaya che camminano per le strade a tarda notte. Alcune delle foto appena trapelate presentano i due che fanno il segno della pace verso il cielo. Non è chiaro cosa stia esattamente succedendo nelle immagini, ma sembra una piccola scena di conversazione. Nelle vicinanze la troupe sparge un po' di nebbia sul fiume che sembra sia legata ad una scena con un'esplosione.

Kevin Feige, boss di Marvel Studios, ha confermato che la premessa di "Spider-Man: Far From Home" ruota intorno a Peter Parker e ai suoi amici che vanno in Europa per le vacanze estive. Feige ha recentemente dichiarato anche di aver scelto un cattivo perfetto per l'avventura internazionale. L'identità del nuovo villain non è stata divulgata, ma ci sono voci insistenti che sarà Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio. Durante l'etstae l'attore è stato avvistato in Inghilterra vicino al set, in uno di uesti "avvistamenti" era in compagnia del truccatore Donald Mowat, con cui l'attore ha lavorato diverse volte in passato.

"Spider-Man: Far From Home" si sta attualmente girando in Europa, mentre Avengers 4 sta realizzando riprese aggiuntive ad Atlanta e Captain Marvel è in post-produzione. Tutti e tre i film usciranno a quattro mesi l'uno dall'altro. Il nuovo film di Spider-Man rriva nei cinema il 5 luglio 2019.







What is this, finally a HQ pic of Far From Home Peter and Michelle / Tom and Zendaya?! pic.twitter.com/Qp0qW9NvFs

— dromma (@OmDromma) 19 settembre 2018



what are tom and zendaya so cute for i- pic.twitter.com/QSvk3T18Gh

— kay (@spiderIy) 19 settembre 2018



Spider-Man: Far From Home, nuovo materiale dal set di Praga https://t.co/0oZeFXaPbG pic.twitter.com/JJbvf04wBu

— Cinespression (@cinespression) 19 settembre 2018

Fonte: The Daily Mail U.K.





Spider-Man: Far From Home - nuovi video dal set con Nick Fury e Maria Hill

Durante il fine settimana Samuel L. Jackson ha condiviso una foto su Instagram che accennava al suo ritorno nei panni di Nick Fury nel sequel Spider-Man: Far from Home. Ora vediamo l'agente S.H.I.E.L.D. di nuovo in azione al fianco di Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders in un nuovo video dal set condiviso online dall'utente Reddit Uhtred101.

Samuel L. Jackson e Cobie Smulders hanno iniziato a girare i loro ruoli in "Spider-Man: Far From Home" lo scorso fine settimana. Molti sospettano che "Spider-Man: Far From Home" sia basato sulla serie animata Ultimate Spider-Man, che spesso vede collaborare Nick Fury e Peter Parker. Spider-Man è ora un membro ufficiale degli Avengers, reclutato da Tony Stark in "Infinity War". Prima di vedere collaborare Nick Fury e Peter Parker nel nuov film di Spider-Man, Samuel L. Jackson vestirà i panni di Fury anche in Captain Marvel e in Avengers 4.

Il secondo video dal set che vi proponiamo sembra invece confermare il ritorno di Jon Favreau come Happy Hogan che Spider-Man: Homecoming è diventato il contatto diretto di Peter con Tony Stark. L'utente di Reddit R1zzles ha condiviso un video dal set dal Regno Unito che potrebbe mostrare il primo sguardo a Jon Favreau che riprende il ruolo. Il video è preso da una certa distanza, ma l'altra persona che parla con Fury e Hill corrisponde alla figura di Happy e al suo look tradizionale con cravatta nera. R1zzles non ha potuto confermare direttamente che è Favreau, ma ha notato che "sembrava decisamente molto simile a lui".

Inoltre un nuovo rumor (via SuperBroMovies) accenna ad un possibile ritorno di Gwyneth Paltrow come Pepper Potts in "Spider-Man: Far From Home". Questa notizia arriva sulla scia di un video che ha rivelato l'Happy Hogan di Jon Favreau sul set di "Far From Home". Paltrow è apparso brevemente alla fine di "Homecoming" insieme a Robert Downey Jr. L'attrice è stata un pilastro dell'UCM da quando è apparsa per la prima volta in Iron Man nel 2008. È tornata all'inizio di "Avengers: Infinity War" e tornerà anche in "Avengers 4".

L'universo cinematografico Marvel apparirà molto diverso dopo "Avengers 4", con eroi affermati che muoiono o passeranno il testimone, mentre nuovi eroi entrano in scena e conquistano i riflettori. Lo Spider-Man di Tom Holland sarà uno dei nuovi e giovani supereroi che diventerà protagonista dell'UCM dopo la conclusione della "Fase 3".















Un post condiviso da Samuel L Jackson (@samuelljackson) in data: Set 2, 2018 at 12:05 PDT

Fonte: Reddit





Spider-Man: Far From Home - nuovi video dal set con Tom Holland e Marisa Tomei

Sono in pieno corso in quel di Londra le riprese di Spider-Man: Far from Home e sono trapelati online nuovi video dal set di cui uno mostra la reunion di Tom Holland alias Peter Parker e Marisa Tomei che torna nei panni di Zia May che come si è visto in Spider-Man: Homecoming ora conosce il segreto di Peter.

Uno dei nuovi video dal set di "Spider-Man: Far From Home" è stato ripreso all'aeroporto di Stansted, appena fuori dalla capitale britannica. È qui che Tom Holland è stato avvistato mentre girava una scena dove corre fuori da un aeroporto urlando "May!" e correndo tra le sue braccia. L'aeroporto è stato allestito per somigliare all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, quindi questa scena del sequel potrebbe svolgersi alla fine del film, quando Peter torna dalle vacanze estive in Europa.

"Spider-Man: Far From Home" si svolge a Parigi, Venezia, Praga e Londra nel corso delle vancanze europee di Peter. Anche se i villain del sequel devono ancora essere confermati, è stato confermato che Samuel L. Jackson e Cobie Smulders appariranno nel sequel come Nick Fury e Maria Hill. Nick Fury è una parte importante della vita di Peter Parker nella serie animata Ultimate Spider-Man. Fury è comparso in quasi tutti gli episodi, quindi lo S.H.I.E.L.D. potrebbe giocare un ruolo significativo nel futuro della nuova trilogia di Spider-Man.

Tom Holland ha pubblicato un ulteriore video dal set in cui scherza paragonandosi a Tom Cruise e affermando di voler di realizzare di persona tutte le sue scene di stunt, mentre alle sue spalle vediamo la sua controfigura spazzata via da un enorme getto d'acqua. Il videoè stato realizzato per una campagna di beneficienza per raccogliere fondi per "The Brothers Trust" offrendo una visita al set di "Spider-Man: Far From Home".

"Spider-Man: Far From Home" è ancora un mistero, ma nel frattempo Jake Gyllenhaal è stato avvistato a Londra, l'attore è stato al centro di alcune voci che lo collegavano al ruolo del ​​malvagio Mysterio, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo.







New SET VIDEO from yesterday of "Spider-Man: Far From Home" at Stanstead airport (in England) shows Peter Parker (Tom) running to hug Aunt May (Marisa Tomei)! pic.twitter.com/iuwTzEgfut

— Tom Holland Philippines (@TomHollandPhil) 18 agosto 2018











.@SamuelLJackson has been hanging out in ITALY the last couple of days. As we reported, SPIDER-MAN: FAR FROM HOME is expected to film scenes in VENICE. Photo via Sam on Instagram. pic.twitter.com/rz4EJAnwb1

— Christopher Marc (@_ChristopherM) 6 agosto 2018

Fonte: Screenrant / Reddit





Spider-Man: Far From Home - logo ufficiale e nuove foto dal set

Sony Pictures ha svelato un logo ufficiale per l'imminente Spider-Man: Far From Home che vi proponiamo insieme ad un paio di nuove foto dal set.

Oltre al prossimo "Far From Home" il nuovo Peter Parker di Tom Holland è apparso finora in altri tre film dell'Universo Cinematografico Marvel, con un debutto in "Civil War", un esordio da solista in Spider-Man: Homecoming del 2017 ben accolto da pubblico e critica con un incasso di 880 milioni di dollari nel mondo e un ritorno nel recente "Infinity War" dove è finito nella lista delle vittime di Thanos.

Le prima delle due nuove foto dal set, entrambe condivise su Instagram, ritrae il cast in un momento di relax. La foto mostra Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalan e Tony Revolori mentre partecipano al Lovebox Festival di Gunnersbury Park a Londra.

La seconda foto mostra Jake Gyllenhaal avvistato a Londra per strada insieme al makeup designer Donald Mowat. L'avvistamento ha inevitabilmente alimentato le voci sempre più insistenti che l'attore potrebbe interpretare un supercattivo in "Spider-Man: Far From Home", ma non ci sono state conferme ufficiali da parte dell'attore o dello studio.

Jake Gyllenhaal ha lavorato con Donald Mowat nel corso degli anni, ma il nome del make-up designer al momento non è collegato a "Spider-Man: Far From Home". Gyllenhaal e Mowat hanno lavorato insieme a cinque film in passato, tra cui Stronger, Animali notturni, Life, Nightcrawler e Prisoners. Semplice Coincidenza oppure Gyllenhaal e Mowat sono entrambi coinvolti nel nuovo film di Spider-Man?

"Spider-Man: Far From Home" vede il ritorno dei membri chiave del team creativo di "Homecoming": il regista Jon Watts e i co-sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers). il nuovo film di Spider-Man arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.















Un post condiviso da Oli Hill (@0lihill) in data: Lug 15, 2018 at 2:04 PDT















Un post condiviso da Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaaldaily) in data: Lug 29, 2018 at 1:30 PDT

Fonte: Screenrant





Spider-Man: Far From Home - primo video dal set con Tom Holland

Spider-Man: Far From Home si sta attualmente girando in Inghilterra e dopo alcune foto dal set arriva un primo video. Nella clip viene mostrato Tom Holland seduto sul davanzale di un tetto con aria pensierosa.

Il video è stato ripreso a Londra e condiviso su Twitter con il seguente commento.

Tom Holland sta girando Spider-Man: Far From Home per tutta la settimana a East London, questo è stato girato da uno degli amici di mia madre che vive molto vicino a me...

"Spider-Man: Far From Home" è diretto da Jon Watts regista di "Spider-Man: Homecoming" e del thriller "Cop Car" con Kevin Bacon. Non sono stati forniti aggiornamenti sulla trama, anche se sappiamo che Peter Parker sta trascorrendo le vacanze estive in Europa e in qualche modo incrocia la strada del supercriminale Mysterio. E' stato confermato anche che l'Avvoltoio di Michael Keaton, antagonista principale di "Spider-Man Homecoming", tornerà nel sequel.

Dopo essere stato trasformato in polvere dall'apocalittico schiocco di dita di Thano, pare evidente che Peter Parker sarà in qualche modo resuscitato in Avengers 4 poiché "Far From Home" avrà luogo luogo immediatamente dopo gli eventi di quel film. Il prossimo Spider-Man sarà il primo film della "Fase 4" e porterà l'Universo Cinematografico Marvel su un percorso completamente nuovo i cui dettagli non sono stati ancora rivelati.

Nel frattempo Sony porterà Venom nei cinema entro la fine dell'anno con Tom Hardy nei panni del micidiale simbionte. Per mesi ci sono state speculazioni su un potenziale cameo di Tom Holland nei panni di Peter Parker in Venom, ma sembra che Holland non apparirà nello spin-off.

"Spider-Man: Far from Home" è previsto nei cinema per il 5 luglio 2019.







tom holland has been filming for spider-man far from home all week in east london, this was taken by one of my mum’s friends who i live super close to i’m ajajksldldld pic.twitter.com/PLumeM5vTB

— mia; ilyicg ♡ (@cometbarbara) 7 luglio 2018



Tom Holland being cute today on the set of ' Spider Man Far From Home ' pic.twitter.com/4Huwac6cgf

— Tom Holland Source (@tomhsource) 2 luglio 2018





Spider-Man: Far From Home - una foto dal set rivela riprese in corso

Una prima foto dal set che ritrae Tom Holland rivela che le riprese di Spider-Man: Far From Home hanno preso il via ad 11 mesi dall'uscita di Avengers 4. Come suggerisce il titolo, "Spider-Man: Far From Home" porterà Peter Parker fuori da New York per un viaggio in tutto il mondo. Al timone del sequel torna Jon Watts regista di Spider-Man: Homecoming.

Spider-Man 2: Kevin Feige conferma il titolo 'Spider-Man: Far From Home' Dopo l'annuncio di Tom Holland anche Kevin Feige conferma "Spider-Man: Far From Home" come titolo ufficiale del sequel di "Spider-Man: Homecoming".

Queste prime foto sono state scattate a Bishop's Stortford, in Inghilterra, e offrono una prima occhiata a Peter Parker dopo i tragici eventi di "Infinity War" che l'hanno visto trasformato in polvere dolo l'apocalittico schiocco delle dita di Thanos. Le immagini sono state scattate da Sophie Playle, che si è imbattuta casualmente nella produzione mentre raccontava la sua routine quotidiana.

Cominciando casualmente la settimana scopro Tom Holland sul set dove stanno girando il nuovo film di Spider-Man, proprio dietro l'angolo dove vivo.

Non si può ricavare molto dalle foto, ma sappiamo che Londra sarà una delle location del film, che Mysterio sarà uno dei villain del film, ci sono rumor su Jake Gyllenhaal per il ruolo, e che l'Avvoltoio di Michael Keaton tornerà.

"Spider-Man: Far From Home" sarà il primo film Marvel ad essere ambientato direttamente dopo Avengers 4 e arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.







Casually starting off the week by watching Tom Holland walk onto set where they’re filming the new Spider-Man movie, just around the corner from where I live. pic.twitter.com/folz0ooCMi

— Sophie Playle (@sophieplayle) 2 luglio 2018

Fonte: Screenrant