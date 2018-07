Spider-Man: Far From Home - una foto dal set rivela riprese in corso

Di Pietro Ferraro martedì 3 luglio 2018

Una foto dal set con Tom Holland rivela riprese in corso per il sequel "Spider-Man: Far From Home".

Una prima foto dal set che ritrae Tom Holland rivela che le riprese di Spider-Man: Far From Home hanno preso il via ad 11 mesi dall'uscita di Avengers 4. Come suggerisce il titolo, "Spider-Man: Far From Home" porterà Peter Parker fuori da New York per un viaggio in tutto il mondo. Al timone del sequel torna Jon Watts regista di Spider-Man: Homecoming.

Spider-Man 2: Kevin Feige conferma il titolo 'Spider-Man: Far From Home' Dopo l'annuncio di Tom Holland anche Kevin Feige conferma "Spider-Man: Far From Home" come titolo ufficiale del sequel di "Spider-Man: Homecoming".

Queste prime foto sono state scattate a Bishop's Stortford, in Inghilterra, e offrono una prima occhiata a Peter Parker dopo i tragici eventi di "Infinity War" che l'hanno visto trasformato in polvere dolo l'apocalittico schiocco delle dita di Thanos. Le immagini sono state scattate da Sophie Playle, che si è imbattuta casualmente nella produzione mentre raccontava la sua routine quotidiana.

Cominciando casualmente la settimana scopro Tom Holland sul set dove stanno girando il nuovo film di Spider-Man, proprio dietro l'angolo dove vivo.

Non si può ricavare molto dalle foto, ma sappiamo che Londra sarà una delle location del film, che Mysterio sarà uno dei villain del film, ci sono rumor su Jake Gyllenhaal per il ruolo, e che l'Avvoltoio di Michael Keaton tornerà.

"Spider-Man: Far From Home" sarà il primo film Marvel ad essere ambientato direttamente dopo Avengers 4 e arriverà nei cinema il 5 luglio 2019.

