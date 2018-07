Jurassic World: dal Giappone una caffetteria a tema "dinosauri"

Di Pietro Ferraro martedì 3 luglio 2018

Per un periodo limitato in Giappone aperta una caffetteria ispirata al sequel "Jurassic World: Il regno distrutto".

Per un periodo limitato in Giappone si può far visita alla caffetteria Jurassic World Cafè per mangiare qualcosa ispirato all'iconica saga con dinosauri. La caffetteria è stata aperto in concomitanza con l'uscita del sequel Jurassic World: Il Regno Distrutto e presenta un menù basato su elementi del sequel. La promozione inizierà il 5 luglio a Tokyo e durerà fino al 6 agosto 2018 seguita da altre 7 settimane ad Osaka dal 10 agosto al 30 settembre 2018. I visitatori e gli appassionati di dinosauri potranno scegliere tra tre diversi antipasti oltre a dessert e bevande.

Jurassic World 3: Colin Trevorrow svela i primi dettagli sul sesto film di 'Jurassic Park' Colin Trevorrow parla di Jurassic World 3, il sequel che lo vedrà di nuovo alla regia di un film di Jurassic Park.

The Jurassic World Burger viene fornito con funghi e pancetta, accompagnato da patatine fritte e servito su un piatto che sembra essere stato graffiato da un Raptor. Mentre l'hamburger sembra piuttosto preistorico, è il panino nero che lo rende oltremodo bizzarro. Nel mmenù anche il Volcano Curry che rispecchia esattamente il suo nome: una montagna che esplode con curry accompagnata da un'insalata che ricorda una giungla.

L'ultimo piatto inserito nel menù del Jurassic World café è la Powerful Wildplate che mostra impressionanti tracce di artigli di Raptor. Il menu dei dessert propone alcuni piatti piuttosto intriganti. La Fossil Excavation Cake sembra particolarmente creativa e viene fornita con un pennello per scoprire dolci e gustose ossa di dinosauro. The Volcano Pudding ha un aspetto molto simile al piatto al curry, ma molto più piccolo. C'è anche un'insalata dall'aspetto dolce che ripropone il tema giungla.

The Geologic Parfait farà la gioia dei fan di Jurassic World poiché dotato di dinosauri in cima, mentre il Dinosaur Egg Cake presenta un dinosauro che fuoriesce da un uovo per fissare l'avventore mentre viene mangiato.

Infine ci sono due diversti tipi cupcake di "Jurassic World" chiamati Dinosaur Cake (T-Rex o Blue) disponibili per il take-away. Essendo una caffetteria immancabile il Caffè Latte Dinosaur che può essere guarnito con schiuma a tema T-rex, Blue o Mosasauro. Il menù è completato da Mosasaurus Soda, Gelatina di Ambra e frullati al cioccolato bianco e tè verde. Tutte le bevande sono fornite di sottobicchieri della caffetteria "Jurassic World" che i clienti possono portare a casa.

Potete consultare il menù completo cliccando QUI.

Jurassic World Café in Tokyo and Osaka pic.twitter.com/xOEgnN5fdK — 日本 (@AestheticsJapan) 29 giugno 2018

Try the Dinosaur-Themed Food at Tokyo and Osaka’s Jurassic World Cafehttps://t.co/P9r1edLw58 pic.twitter.com/ubwPzFslmp — Tokyo families (@Tokyofamilies) 2 luglio 2018

Jurassic World Café, el unico sitio en el que en el menu te entran 3 lonchas para seguir de fiesta.

Restaurante favorito de Maradona pic.twitter.com/l0urdnHCcw — Laguna Loire (@_Laguna_Loire_) 1 luglio 2018

Fonte: Wow Japan