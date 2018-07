The King of Oil, Matt Damon per John Krasinski

Di Federico Boni martedì 3 luglio 2018

Matt Damon ritrova John Krasinski dopo Manchester By the Sea e Promised Land.

Matt Damon sarà il protagonista di The King of Oil di John Krasinski, lanciatissimo in qualità di regista dopo il boom di A Quiet Place. Parola di Deadline. Krasinski farà anche da produttore e ritroverà Damon dopo averci lavorato in Manchester By the Sea e Promised Land.

The King of Oil è tratto dall'autobiografia The King of Oil: The Secret Lives ok Marc Rich, scritta da Daniel Ammann. Rich era un milionario commerciante di materie prime, un fuggitivo graziato dal presidente Bill Clinton nel suo ultimo giorno in carica. Una decisione a dir poco controversa.

Bambino salvato dall'Olocausto, Rich divenne il commerciante di materie prime più ricco e potente del secolo scorso. Nel 1983 fu accusato di 65 crimini, compresa l'evasione fiscale. Il libro di Ammann ha rivelato dettagli sui rapporti illeciti tra Rich e l'Iran durante la crisi degli ostaggi e molto altro ancora. E' deceduto nel 2013, all'età di 78 anni. Non è ancora chiaro se John Krasinski si occuperà solo della produzione o anche della regia, ma è facile ipotizzare un duplice ruolo per il marito di Emily Blunt.

Fonte: Comingsoon.net