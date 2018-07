Joker: nuova action figure "Lakor Baby" del Joker di Heath Ledger

Di Pietro Ferraro martedì 3 luglio 2018

Lakor annuncia una nuova action-doll del Joker di Heath Ledger versione "baby".

Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan non è solo tra i migliori cinecomic di sempre, ma ha regalato ai fan una delle più memorabili incarnazioni del Joker interpretato dal compianto Heath Ledger che per il suo "Principe Pagliaccio del Crimine" ha ricevuto un Oscar postumo.

Di action-doll ispirate al Joker di Ledger ce ne sono a bizzeffe, ma oggi vogliamo proporvene una davvero fuori dal comune, che riesce ad ispirare una reazione tra l'assolutamente adorabile e il sottilmente inquietante. Trattasi di una nuova action-doll in scala 1/6 che ci mostra il Joker di Heath Ledger in versione "baby", ma attenzione come sottolinea la dicitura che accompagna le immagini, il Baby Joker di Lakor non è un gadget ne tantomeno un giocattolo, ma una vera e propria action-doll da collezione.

L'action-doll Lakor Baby denominata "Take Happiness Home - JOKER Baby 2.0" misura 15 cm in altezza per oltre 20 punti di articolazione ed è fornita con una coppia di mani guantate di colore viola e un abito completo in tessuto (Cappotto viola, giacca grigia, pantaloni color porpora a strisce bianche, gilet color verde, camicia fantasia, scarpe marroni).

Per quanto riguarda gli accessori sono inclusi una pistola giocattolo di colore nero, un orsacchiotto di peluche con logo parodia di Batman, una valigia di colore nero con parte superiore trasparente che può contenere l'orsacchiotto e un supporto di colore bianco.

Fonte: Sideshow Collectors