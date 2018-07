UFO: trailer del thriller fantascientifico con Gillian Anderson

Di Pietro Ferraro martedì 3 luglio 2018

UFO: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di fantascienza di Ryan Eslinger con Gillian Anderson, Alex Sharp e David Strathairn.

Gillian Anderson meglio nota come l'agente Dana Scully della serie tv di culto "X-Files" torna a cimentarsi con una trama a base di oggetti volanti non identificati nel primo trailer di UFO, thriller fanatscientifico che segue uno studente universitario convinto di aver visto un disco volante mentre cerca disperatamente di dimostrare che la verità è là fuori.





Derek (Alex Sharp), un brillante studente universitario, perseguitato da un avvistamento UFO risalente alla sua infanzia, crede che gli avvistamenti misteriosi segnalati in diversi aeroporti degli Stati Uniti siano UFO. Con l'aiuto della sua ragazza, Natalie (Ella Purnell), e della sua professoressa di matematica avanzata, la Dr. Hendricks (Gillian Anderson), Derek intraprende una missione per svelare il mistero con l'agente speciale dell'FBI Franklin Ahls (David Strathairn) alle calcagna.

Il cast è completato da Benjamin Beatty, Denise Barone, Angela Duggins, Lea Hutton Beasmore, Carly Tamborski, Myra Zimmerman Grubbs, Susan Kile, Anita Farmer Bergman, Brian Bowman e Katie Eichler.

Il trailer è stato rilasciato il 2 luglio in concomitanza con il World UFO Day, giornata in cui appassionati di ufologia e curiosi si riuniscono per guardare il cielo in cerca misteri inspiegabili (alcuni lo celebrano il 24 giugno). Il 2 luglio commemora il presunto incidente "UFO" di Roswell del 1947, mentre il 24 giugno è la data in cui l'aviatore Kenneth Arnold riferì quello che è generalmente considerato il primo avvistamento ufficiale di un oggetto volante non identificato negli Stati Uniti.

Alla regia di "UFO" c'è Ryan Eslinger, tra i suoi crediti il dramma "Daniel and Abraham" e il thriller "When a Man Falls in the Forest". "UFO" sarà distribuito negli States su DVD e piattaforme digitali il 4 settembre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting