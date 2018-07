Skyward diventa film con Brad Peyton alla regia

Di Federico Boni martedì 3 luglio 2018

Un mondo privo di gravità? E il mondo di Skyward.

La Sony ha acquistato i diritti cinematografici di Skyward, fumetto creato da Joe Henderson e Lee Garbett. Secondo quanto riportato da Variety, sarà Brad Peyton a dirigere l'adattamento per il grande schermo.

L'autore Handerson, che è l'attuale showrunner di Lucifer, si occuperà della sceneggiatura e produrrà la pellicola, ambientata in un mondo in cui la Terra ha perso la gravità. La nostra società si è quindi dovuta abituare a questa assenza. Protagonista Willa Fowler, nata dopo il "G-Day", che ha scoperto un complotto per riportare la gravità al suo stato normale. Il primo numero del fumetto è stato pubblicato due mesi fa da Image Comics.

Brad Peyton è noto per disaster movie come San Andreas e il recente Rampage, entrambi interpretati da Dwayne Johnson.

Fonte: Comingsoon.net