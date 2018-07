Dark Phoenix: nuove figures promozionali svelano le uniformi del dodicesimo film degli X-Men

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 luglio 2018

Svelate le prime figures ufficiali ispirate al film "Dark Phoenix" che mostrano le nuove uniformi del dodicesimo film degli X-Men.

Dark Phoenix, dodicesimo film degli X-Men, debutterà nei cinema a febbraio 2019, e ora grazie ad un video pubblicato su YouTube (via vasos de cine cinepolis y cinemex) possiamo avere un'idea del look degli eroi mutanti che abbiamo lasciato dopo la battaglia contro Apocalisse negli anni '80. Questa volta vedremo la versione più giovane del team di X-Men negli anni '90, in una una delle storie più amate e popolari della Marvel Comics, la "Saga di Fenice Nera", già stata utilizzata in X-Men - Conflitto finale.

X-Men: Dark Phoenix - nuovo poster del cinecomic di Simon Kinberg Il 14 febbario 2019 arriva al cinema il nuovo film degli X-Men diretto da Simon Kinberg e ambientato negli anni '90.

Nel video che apre l'articolo mostra alcune figures promozionali di X-Men: Dark Phoenix che offrono uno sguardo a Bestia, Jean Gray e Ciclope. Ricordiamo che i materiali promozionali potrebbero non essere accurati rispetto a quelo che vedremo sul grande schermo, ma questi costumi presentano un cambio notevole a livello cromatico, vedi l'iconico giallo "mutante" accennato nelle uniformi del prequel X-Men: L'inizio, rispetto ai film originali di Bryan Singer che presentavano una squadra in gran parte abbigliata in pelle nera.

Una foto dal set rivelata in precedenza mostrava la squadra con indosso uniformi molto simili a quelle di queste figures promozionali, che sembrano ispirate alla nuova serie a fumetti degli X-Men del 2000 illustrata da Frank Quitely. Originariamente l'uscita di "X-Men: Dark Phoenix" era fissata a novembre di quest'anno, ma Fox l'ha posticipata al 14 febbraio 2019, al fine di realizzare alcune riprese extra. Attualmente non abbiamo un trailer o un poster del debutto alla regia di Simon Kinberg, produttore sceneggiatore di lunga data del franchise.

X-Men: Apocalisse non ha entusiasmato nonostante il potenziale epico alla "Infinity War", risultando nettamente inferiore al memorabile "Giorni di un futuro passato". E' probabile che il trailer di "X-Men: Dark Phoenix" sarà mostrato durante l'imminente Comic-Con di San Diego (19-22 luglio).

Quitley-ass looking X-Men in DARK PHOENIX pic.twitter.com/zpSL1X2sB4 — Xavier Files (@XavierFiles) 9 marzo 2018

Fonte: Marvelous News / vasos de cine cinepolis y cinemex