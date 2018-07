Star Wars: l'attore Ahmed Best racconta il dramma personale dietro l'interpretazione di Jar Jar Binks

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 luglio 2018

L'attore Ahmed Best racconta il dramma consumatosi dopo l'interpretazione del ruolo di Jar Jar Binks nella trilogia del prequel di Star Wars.

L'attore Ahmed Best è noto al grande pubblico come doppiatore di Jar Jar Binks, il famigerato e controverso personaggio della trilogia del prequel di Star Wars, un ruolo che all'attore è costato molto a livello personale e ha contribuito ad una forte depressione che ha portato Best sull'orlo del suicidio.

Best ha recentemente parlato di questo suo dramma personale su Twitter, postando una sua foto accanto al figlio di fronte ad una vista panoramica, spiegando che il luogo della foto era il posto in cui aveva quasi messo fine alla sua vita alcuni anni fa.

20 anni l'anno prossimo, ho affrontato una reazione mediatica che condiziona ancora la mia carriera di oggi. Questo è il posto in cui ho quasi messo fine alla mia vita. E' ancora difficile parlarne. Ma sono sopravvissuto e ora questo piccolo ragazzo è il mio regalo per essere sopravvissuto. Una bella storia per il mio show da solista? Fatemi sapere.

Ahmed Best purtroppo ha subito un enorme contraccolpo per il suo Jar Jar Binks, e come purtroppo spesso capita, tra i fan si è sconfinato nell'insulto e nella derisione gratuita. In un'intervista rilasciata a Wired l'anno scorso l'attore ha rivelato: "Ho avuto minacce di morte attraverso Internet. Ho avuto persone che venivano da me e mi dicevano: 'Hai distrutto la mia infanzia'. È difficile da sentire per un venticinquenne". Il ruolo in La Minaccia Fantasma per Best poteva diventare l'occasione di una vita, e invece ha segnato in negativo la sua carriera e ha contribuito ad un periodo molto buio della sua vita.

Il vero "responsabile" della creazione di uno dei personaggi più odiati e sbeffeggiati della storia del cinema è in realtà George Lucas che ha voluto Jar Jar Binks in tutti e tre i film della trilogia prequel, anche se le critiche ricevuto hanno avuto l'effetto di ridurre significativamente la presenza su schermo del logorroico Gungan. In seguito Ahmed Best ha ripreso il ruolo di Jar Jar Binks in alcuni episodi di Star Wars: The Clone Wars, ma Best in un'intervista del 2016 ha detto che non ha alcuna intenzione di tornare alla saga di Star Wars.

Credo di essermi fatto troppo male. Sono a posto per quel che riguarda l'universo di Star Wars. Non ho bisogno di tornare. Se me lo chiedessero, direi di no, non mi interessa tornare. HO fatto quello che ho fatto e ho pensato che fosse grandioso, ho pensato che fosse divertente e ora penso che sia ora di andare avanti.

Purtroppo si abusa spesso della totale libertà d'espressione che si gode sui social media, che diventano spesso un vero e proprio "sfogatoio" senza filtri. L'ultima vittima dei social media è stata l'attrice Kelly Marie Tran che ha interpretato Rose nel discusso "Gli ultimi Jedi". L'attrice al centro di commenti razzisti da parte di alcuni "fan" di Star Wars, e in questo caso le virgolette sono d'obbligo, si è vista costretta a chiudere il suo account Instagram. A sostenere l'attrice sono intervenuti il regista Rian Johnson e l'attore Mark Hamill, ma purtroppo nonostante l'intervento dell'iconico Luke Skywalker alcuni commenti hanno comunque cercato di giustificare gli attacchi all'attrice parlandone come diretta conseguenza di un film, "Gli Ultimi Jedi", considerato da alcuni terribile.

In compenso l'attore Ahmed Best attraverso la sezione commenti ha ricevuto sostegno e solidarietà dalla comunità di Twitter. Per quanto riguarda lo "show da solista" a cui fa riferimento Best nel commento su Twitter, pare che l'attore stia valutando l'idea di realizzare un one-man show in coincidenza con l'anniversario de "La Minaccia Fantasma".

