Grosso Guaio a Chinatown: Mondo annuncia la colonna sonora in vinile da collezione

Di Pietro Ferraro lunedì 9 luglio 2018

Mondo annuncia la colonna sonora in vinile di "Grosso Guaio a Chinatown" anche in edizione limitata.

Grosso Guaio a Chinatown di John Carpenter è uno dei molti gioielli incompresi del cinema di genere, quando uscì nel lontano 1986 non venne compreso dalla consueta critica poco lungimirante, e purtroppo la peculiarità del film e una strategia di marketing poco azzeccata ne fecero anche un flop d'incassi. Il tempo però ha premiato il surreale frullatone di generi di Carpenter che si è conquistato lo status di film di culto, e ora per i fan che hanno amato anche la colonna sonora del film composta da Carpenter è stata annunciata una "special edition" in vinile.

Grosso guaio a Chinatown compie 30 anni Trent'anni fa usciva nelle sale americane l'action-fantasy di culto "Grosso guaio a Chinatown" di John Carpenter.

500 fortunati fan potranno accaparrarsi la nuova colonna sonora in vinile di "Grosso Guaio a Chinatown" al Comic-Con di quest'anno. La versione classica è prodotta da Mondo che ha una certa reputazione nel restaurare colonne sonore vintage sparite dalla circolazione. Questa sarà la prima volta in oltre trent'anni che i fan di Jack Burton saranno in grado di mettere le mani sulla partitura di John Carpenter, che presenta anche il popolare tema principale.

La ristampa in vinile di "Grosso Guaio a Chinatown" verrà pubblicata in formato 2xLP, con musiche inedite per il pubblico. La versione da 180 grammi arriva in due colori tra cui la versione "light light bolt" prodotta in esclusiva per il Comic-Con di San Diego in sole 500 unità.

Dopo che il Comic-Con avrà chiuso i battenti, e una manciata di fortunati si saranno aggiudicati la versione in esclusiva, Mondo rilascerà una seconda versione in vinile rosso che sarà disponibile per l'acquisto sul sito web di Mondo. Per questa nuova edizione James Plotkin ha rimasterizzato le musiche e l'album contiene incredibili nuove illustrazioni di Phantom City Creative.

L'anno scorso John Carpenter ha pubblicato il suo album Anthology: Movie Themes 1974-1998, in cui ha registrato nuovamente alcuni dei suoi più famosi temi musicali, incluso il tema principale di "Grosso Guaio a Chinatown", e portato l'album in tour. A ottobre di quest'anno Carpenter pubblicherà la colonna sonora del nuovo Halloween, un sequel diretto del suo classico horror del 1978.

Fonte: Pitchfork