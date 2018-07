Ouija Seance: The Final Game - trailer e poster dell'horror sovrannaturale di Andrea Mugnaini

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 luglio 2018

Ouija Seance - The Final Game: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Andrea Mugnaini in uscita negli Stati Uniti il 3 agosto 2018.

La famigerata tavola "Ouja", pericoloso portale per il mondo dei morti nonché potenziale veicolo per la possessione demoniaca, vedi il recente e ottimo horror spagnolo "Veronica" di Paco Plaza, ha una filmografia tutta sua che include le due più recenti incursioni sul grande schermo: il mediocre Ouija del 2014 e il notevole sequel Ouija - L'origine del male del 2016.

Il sito Bloody Disgusting ha pubblicato un trailer e una suggestiva locandina di Ouija Seance: The Final Game, un horror sovrannaturale prodotto da High Octane Pictures e diretto dall'attore e regista italiano Andrea Mugnaini, alla sua opera seconda dopo l'esordio con Non c'è tempo per gli eroi (2010) e alla sua prima produzione americana.





Sarah e le sue amiche decidono di trascorrere il fine settimana in una vecchia villa che Sarah ha misteriosamente ereditato. Dopo aver trovato una tavola Ouija in soffitta, Sarah e i suoi amici inconsapevolmente risvegliano una forza malvagia collegata ai segreti nascosti della villa. Per combattere un orrore inimmaginabile dovranno affrontare le loro paure più oscure e i peggiori incubi.

Il film è interpretato da Alan Cappelli Goetz (Il principe abusivo, in tv Torque), Katharina Sporrer (in tv Genius), Holly Mumford (in tv La famiglia Gionni), Gianfranco Quero (Il muro di gomma, in tv Il giovane Montalbano) e Andrea Facchinetti (Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso).

"Ouija Seance: The Final Game" debutta negli States direttamente in VOD e su DVD il 3 agosto 2018.

Fonte: Bloody Disgusting