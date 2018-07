Gangs of New York: l'action figure di "Bill il Macellaio" di Daniel Day-Lewis

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 luglio 2018

Redman Toys annuncia una nuova action-doll che ritrae Daniel Day-Lewis nei panni di Bill il Macellaio in "Gangs of New York" di Martin Scorsese.

Alla recente candidatura all'Oscar per Il filo nascosto, è seguito l'annunciato ritiro dalla recitazione di Daniel Day Lewis, attore che nel corso della sua carriera ha scelto con grande oculatezza ogni singolo ruolo, e per ogni personaggio è riuscito a caratterizzare intepretazioni memorabili e sempre ricercate, all'insegna di una full-immersion attoriale che è diventata una marchio di fabbrica.

Una delle interpretazioni più eccentriche di Daniel Day-Lewis, tre volte Premio Oscar per Il Mio Piede Sinistro, Il Petroliere e Lincoln, è quella di Bill il Macellaio nel dramma storico Gangs of New York di Martin Scorsese. Pare che l'attore per entrare nella parte del brutale e truce Bill ascoltasse brani di Eminem, ha iniziato un apprendistato presso una macelleria in preparazione del ruolo e durante l'intero periodo delle riprese ha mantenuto il suo accento cinematografico anche quando non era sul set.

"Gangs of New York" è ambientato nel 1863 e segue le gesta e la carriera criminale del brutale capo di una gang newyorchese di nome William "Bill il Macellaio" Cutting (Daniel Day-Lewis) e di Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), ex detenuto entrato tra le fila della gang di Cutting in cerca di vendetta per la morte del padre per mano del boss.

Redman Toys ha annunciato una nuova action-doll ispirata proprio a "Bill il Macellaio" Daniel Day Lewis. La figure realizzata in scala 1/6 è denominata The Butcher (Ver 2.0) dispone di un set di 6 mani intercambiabili e un abito completo (cappotto marrone, camicia beige, gilet, pantaloni marroni, scarpe). Per quanto riguarda gli accessori sono inclusi: un cappello a cilindro, un sigaro, una fusciacca rosso bianca e blu, un vassoio con testa di maiale, un set di coltelli (7 pezzi), una cintura in pelle con custodie per coltelli e un supporto per esporre la figure.

