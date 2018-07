Stasera in tv: "Under the Radar" su Rai 3

Rai 3 stasera propone Under the Radar (Unterm Radar), thriller del 2015 diretto da Elmar Fischer e interpretato da Christiane Paul, Heino Ferch, Linn Reusse e Matthias Matschke.





Cast e personaggi

Christiane Paul: Elke Seeberg

Heino Ferch: Heinrich Buch

Fabian Hinrichs: Richard König

Inka Friedrich: Anna Bittner

Matthias Matschke: Tom Henskind

Carolina Vera: Leila Önger

Hans Werner Meyer: Ferdinand Hochheim

Linn Sara Reusse: Marie Seeberg

Lara Mandoki: Nina

Nursel Köse: Amira

Mirko Lang: Johannes





La trama

Finora la Germania è stata risparmiata da un grave attacco terroristico come quello dell'11 settembre negli Stati Uniti. Ma cosa accadrebbe se la stessa cosa fosse accaduta a Berlino come a Madrid o a Londra, un attentato dinamitardo ai trasporti pubblici, in questo caso su un autobus? In "Under the Radar" un attacco dinamitardo viene perpetrato su un autobus a Berlino: il terrore islamista raggiunge la capitale tedesca. Sotto forte pressione, la Polizia federale tedesca (BKA) cerca i colpevoli e nel mirino finisce subito Marie Seeberg (Linn Sara Reusse), studentessa di islamistica. Anche sua madre Elke (Christiane Paul), un giudice e madre single, finisce al centro delle indagini. Nel frattempo La ragazza scompare e la madre, braccata dalla polizia, inizia una ricerca forsennata per scoprire dove si trovi la figlia. Marie è stata rapita ed è detenuta illegalmente dal BKA o è in qualche modo coinvolta con l'attentato? Alla ricerca della verità, Elke scopre prove di connessioni nelle autorità, connessioni che l'agente del BKA Heinrich Buch (Heino Ferch) non può ignorare.





Curiosità