Stasera in tv: "Maze Runner - La Fuga" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 5 luglio 2018

Rai 2 stasera propone Maze Runner - La Fuga (Maze Runner: The Scorch Trials), action-thriller fantascientifico del 2015 diretto da Wes Ball e interpretato da Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster e Patricia Clarkson.





Cast e personaggi

Dylan O'Brien: Thomas

Kaya Scodelario: Teresa

Thomas Brodie-Sangster: Newt

Dexter Darden: Frypan

Nathalie Emmanuel: Harriet

Giancarlo Esposito: Jorge

Alexander Flores: Winston

Aidan Gillen: Janson

Ki Hong Lee: Minho

Jacob Lofland: Aris

Barry Pepper: Vince

Rosa Salazar: Brenda

Lili Taylor: Mary Cooper

Alan Tudyk: Marcus

Patricia Clarkson: Ava Paige





Trama e recensione

In questo nuovo capitolo della saga di "Maze Runner", Thomas (Dylan O'Brien) e i suoi compagni dovranno affrontare la sfida più grande: trovare nuovi indizi sulla misteriosa e potente organizzazione nota come WCKD. Il loro viaggio li porterà nella Zona Bruciata, una landa desolata piena di ostacoli inimmaginabili. Con l'aiuto della resistenza, si troveranno ad affrontare la potentissima WCKD e sveleranno gli sconvolgenti piani che aveva in serbo per loro.

Curiosità



Nei libri c'era solo un altro labirinto con tutte le ragazze e Aris. Nel film c'erano più labirinti in confronto ai due descritti nei libri.



La trama, i fatti e i personaggi del film sono molto diversi da quelli del libro, inclusi l'arco narrativo, il brillamento e la storia e lo sviluppo dei personaggi.



Tre attori di questo film, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen e Nathalie Emmanuel, sono apparsi nella serie tv Il trono di spade (2011), ma non si sono incontrati fino a quando non hanno girato Maze Runner - La Fuga.



L'attrice australiana Adelaide Kane era stata scelta dai fan per interpretare il ruolo di Brenda, ma non è riuscita ad ottenere la parte a causa di altri impegni.



Quando Brenda e Thomas sono sotto l'edificio insieme, incontrano gli Spaccati. Quando gli Spaccati si svegliano, un alfa di qualche tipo emerge dietro di loro. Nel pluripremiato gioco per PlayStation, "The Last of Us", un Clicker, all'interno del gioco, ha lo stesso aspetto dell'alfa del film.



Brenda dice che suo fratello gli è stato portato via e che il suo nome era George. In Maze Runner - Il Labirinto, Thomas si ferma su una tomba con il nome George scritto sulla lapide. È lecito ritenere che la tomba fosse del fratello di Brenda.



Nei libri, il gruppo non sfugge da WICKED (o WCKD nei film) fino al terzo film. "La Fuga / The Scorch Trials" è in realtà un'altro test per WICKED e ci sono solo due gruppi di persone dal labirinto (tutte le ragazze e Aris e tutti i ragazzi e Teresa). Il film è molto diverso dal libro.



Brenda e Winston sono immune nell libro, mentre nel film non lo sono.



Ci sono stati un totale di 8 radurai che sono fuggiti dalla struttura in cui sono stati portati dopo essere stati salvati dalla WCKD. Aris da un altro labirinto, Thomas, Teresa, Newt, Minho, Frypan, Winston e un raduraio non identificato dal labirinto di Thomas. Hanno avuto il loro primo incontro in un centro commerciale abbandonato. Il raduraio non identificato del loro gruppo non si vede più mentre cercano di allontanarsi dal centro commerciale abbandonato. Nessuna spiegazione viene data per tutto il film sulla fine che abbia fatto.



Il film costato 61 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 312.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore John Paesano che ha musicato anche il precedente Maze Runner - Il Labirinto e il successivo Maze Runner - La Rivelazione . I crediti di Paesano includono anche il dramma biografico Brain on Fire di Netflix, la comedy natalizia Almost Christmas, il biopic musicale All Eyez on Me e il dramma Same Kind of Different As Me.

La colonna sonora include i brani: "Walkin' After Midnight" di Patsy Cline, "Crash" di Anthony Loomis, "One Way" di Daniel Heath, "As the Rush Comes (Gabriel & Dresden Chillout Mix)" di Motorcycle.



TRACK LISTINGS:

1. Opening

2. Your New Lives

3. Follow Me

4. The Farm

5. You're Not Getting Out Of Here

6. The Mall

7. Cranks!

8. The Scorch

9. Goodbye

10. Lights

11. Uninvited Guest

12. Leaning Tower Of Scorch

13. Friends

14. The Source

15. The Cure

16. Chat With Brenda

17. A Home For Us

18. Memories

19. Hello Thomas

20. Tired Of Running

21. What's Next